HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Son dakika | Kayyım atandı, 402 milyon TL'lik mal varlığına el kondu! Ozan Elektronik Para AŞ hakkında karar: Yasa dışı bahis, kara para aklama...

Son dakika haberi: İstanbul'da kritik bir yasa dışı bahis operasyonu gerçekleşti. Suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin finansal sisteme dahil edilmesinde aktif rol oynadığı belirlenen Ozan Elektronik Para AŞ'ye TMSF tarafından kayyım atandı. Aralarında şirketler, konutlar, arsalar ve araçların da bulunduğu 402 milyon TL'lik mal varlığına el kondu.

Son dakika | Kayyım atandı, 402 milyon TL'lik mal varlığına el kondu! Ozan Elektronik Para AŞ hakkında karar: Yasa dışı bahis, kara para aklama...
Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: Yasa dışı bahise geçit verilmiyor! İstanbul'da bu kez Ozan Elektronik Para AŞ'ye kayyım atandı. Suç örgütü kurarak yasa dışı yollarla elde edilen gelirleri akladıkları ve yüksek hacimli şüpheli finansal işlemler yaptıkları iddiasıyla 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Son dakika | Kayyım atandı, 402 milyon TL lik mal varlığına el kondu! Ozan Elektronik Para AŞ hakkında karar: Yasa dışı bahis, kara para aklama... 1

SUÇ ÖRGÜTÜ, YASA DIŞI BAHİS, TEFECİLİK, KARA PARA AKLAMA...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yasa dışı bahis", "tefecilik" ile "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarına yönelik yürütülen soruşturmada, Ozan Elektronik Para AŞ üzerinden "7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" edilerek elde edilen suç gelirleri ile "pos tefeciliği" suçlarından kaynaklanan gelirlerin aklanmasına yönelik kuvvetli suç şüphesi tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, yürütülen mali incelemelerde, şirketin elektronik para kuruluşu statüsünün suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin meşru ticari faaliyet izlenimi altında finansal sisteme sokulması için kullanıldığının değerlendirildiği aktarıldı.

POS TEFECİLİĞİ İDDİASI

Soruşturma kapsamında MASAK, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve bağımsız denetim kuruluşları tarafından hazırlanan raporların incelendiği ifade edilen açıklamada, suç gelirlerinin sanal POS cihazları üzerinden aktarılarak sisteme dahil edildiğinin anlaşıldığı kaydedildi.

Son dakika | Kayyım atandı, 402 milyon TL lik mal varlığına el kondu! Ozan Elektronik Para AŞ hakkında karar: Yasa dışı bahis, kara para aklama... 2

Açıklamada, raporlarda, Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen, kartlarla yapılan, tekrarlayan yüksek tutarlı işlemlerin engellenmediği, alarm üretilmesine rağmen gerekli aksiyonların alınmadığı, aynı kartların farklı üye iş yerlerinde kısa aralıklarla kullanıldığı, bu durumun gerçek ticari faaliyetten ziyade para aktarımı ve pos tefeciliği niteliği taşıdığının tespit edildiği belirtildi.

Ayrıca, Ozan Elektronik Para AŞ'nin sahibi Ozan Özerk'in ortağı olduğu Aveon Global Sigorta AŞ üzerinden "sigorta primi" adı altında para akışı sağlandığı, söz konusu şirketin Londra merkezli Aveon Global Holding üzerinden kontrol edildiği, suç gelirlerinin sigorta primi veya ticari işlem görünümü verilerek finansal sisteme dahil edilip aklandığı vurgulandı.

Son dakika | Kayyım atandı, 402 milyon TL lik mal varlığına el kondu! Ozan Elektronik Para AŞ hakkında karar: Yasa dışı bahis, kara para aklama... 3


Ozan Özerk

402 MİLYON LİRA DEĞERİNDEKİ MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Bu kapsamda yürütülen mali analizler neticesinde 7 şirket, 3 konut, 5 arsa ve 4 araca ait toplamda yaklaşık 402 milyon lira değerinde mal varlığı tespit edildiği belirtilen açıklamada, haklarında gözaltı kararı verilen 10 şüpheli ve 7 şirkete yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiği ve mal varlıklarına el koyma işlemleri gerçekleştirildiği anlatıldı.

Son dakika | Kayyım atandı, 402 milyon TL lik mal varlığına el kondu! Ozan Elektronik Para AŞ hakkında karar: Yasa dışı bahis, kara para aklama... 4

ŞİRKETE TMSF KAYYIM ATADI

Açıklamada, suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin finansal sisteme dahil edilmesinde aktif rol oynadığı belirlenen Ozan Elektronik Para AŞ'ye, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince mali yapının korunması ve delil karartılmasının önlenmesi amacıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyım atanmasına karar verildiği ifade edildi.

Son dakika | Kayyım atandı, 402 milyon TL lik mal varlığına el kondu! Ozan Elektronik Para AŞ hakkında karar: Yasa dışı bahis, kara para aklama... 5

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINDAN AÇIKLAMA

Açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma, suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanması, yasa dışı bahis faaliyetleri ve pos tefeciliği suçlarıyla mücadele kapsamında çok yönlü olarak sürdürülmekte olup, kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

Son dakika | Kayyım atandı, 402 milyon TL lik mal varlığına el kondu! Ozan Elektronik Para AŞ hakkında karar: Yasa dışı bahis, kara para aklama... 6

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Antalya’da 202 aranan kişi yakalandıAntalya’da 202 aranan kişi yakalandı
Adana’da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklamaAdana’da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

Anahtar Kelimeler:
Tefeci kara para pos cihazı yasa dışı bahis cezası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şoke eden görüntüler! Kadına tasma takıp sokaklarda gezdirdi

Şoke eden görüntüler! Kadına tasma takıp sokaklarda gezdirdi

Camide namaz kıldığı sırada boğazını keserek öldürmüştü! Soğukkanlılıkla anlattı: "Şimdi git kocanın leşini topla"

Camide namaz kıldığı sırada boğazını keserek öldürmüştü! Soğukkanlılıkla anlattı: "Şimdi git kocanın leşini topla"

Serdal Adalı'dan Fenerbahçe derbisi öncesi olay yaratan Sergen Yalçın itirafı!

Serdal Adalı'dan Fenerbahçe derbisi öncesi olay yaratan Sergen Yalçın itirafı!

Efsane futbolcu güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor! Sürpriz yakınlaşma...

Efsane futbolcu güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor! Sürpriz yakınlaşma...

Resmi Gazete'de yayımlandı: Elektrik tüketiminde yeni dönem!

Resmi Gazete'de yayımlandı: Elektrik tüketiminde yeni dönem!

Merkez Bankası, Papara'nın faaliyet izinlerini iptal etti!

Merkez Bankası, Papara'nın faaliyet izinlerini iptal etti!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.