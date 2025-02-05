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  4. Son dakika: Kartalkaya'daki yangın soruşturmasında Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Genel Sekreter Yardımcısı gözaltına alındı

Son dakika: Kartalkaya'daki yangın soruşturmasında Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Genel Sekreter Yardımcısı gözaltına alındı

05.02.2025 00:42
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Son dakika haberi: Bolu Kartalkaya'daki otel yangını soruşturması kapsamında Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ve Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal gözaltına alındı.

Son dakika: Kartalkaya'daki yangın soruşturmasında Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Genel Sekreter Yardımcısı gözaltına alındı

Son dakika: Bolu Kartalkaya'daki otel yangını soruşturması kapsamında Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ve Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal gözaltına alındı.
Ayrıntılar geliyor...Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
yangın Gözaltı Bolu kartalkaya kayak merkezi
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