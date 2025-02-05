Son dakika: Kartalkaya'daki yangın soruşturmasında Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Genel Sekreter Yardımcısı gözaltına alındı

Son dakika: Bolu Kartalkaya'daki otel yangını soruşturması kapsamında Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ve Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal gözaltına alındı.
Ayrıntılar geliyor...Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır
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