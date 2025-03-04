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  4. Son dakika | Lüks villalarına, araçlarına, 7,5 milyon dolarlık hesaba el kondu! İstanbul dahil 8 ilde bahis ve kara para soruşturması

Son dakika | Lüks villalarına, araçlarına, 7,5 milyon dolarlık hesaba el kondu! İstanbul dahil 8 ilde bahis ve kara para soruşturması

04.03.2025 10:11
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Son dakika haberi: İstanbul merkezli 8 ilde bahis ve kara para soruşturmasında önemli gelişmeler yaşandı. Soruşturma kapsamında 2 milyar lirayı aşan para trafiği saptandı. Örgüt lideri ve üyelerine ait çok sayıda araca, lüks villalara, şirketlere, 7 milyon 500 bin dolarlık hesaba, otellere el kondu.

Son dakika | Lüks villalarına, araçlarına, 7,5 milyon dolarlık hesaba el kondu! İstanbul dahil 8 ilde bahis ve kara para soruşturması

Son dakika haberi: İstanbul merkezli 8 ilde bahis ve kara para soruşturmasında, yurt dışı merkezli bahis sitelerinin dış finans işini yaptıkları, üçüncü kişiler adına banka hesapları açtıkları, paravan şirketler kurarak paraların aklandığı ve paraları yurt dışı merkezli kripto borsalarına göndererek haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen 24 şüpheli yakalandı.

HEPSİNE EL KONDU

2 milyar lirayı aşan para trafiğinin saptandığı soruşturmada, örgüt lideri ve üyelerine ait 13 araç, 3 lüks villa, 3 şirket ve şirketlere ait İstanbul ve Aydın illerinde 2 otel olmak üzere 250 milyon TL tutarındaki mal varlıklarına ve örgüt liderinin dijital banka hesabında bulunan 7 milyon 500 bin dolarlık hesaba el konulduğu öğrenildi.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
villa
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