Son dakika! Mahkeme kararını verdi... Ekrem İmamoğlu için hem beraat hem hapis cezası kararı

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i 'tehdit edip hedef gösterdiği' iddiasıyla yargılandığı davada 3'üncü kez hakim karşısına çıktı.

7 YIL HAPİS VE SİYASİ YASAK İSTENİYORDU

İmamoğlu hakkında 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası ve siyasi yasak talep edilirken; Silivri'deki mahkeme salonunda görülen duruşma, saat 10.00'da başladı.

GÜNLER SONRA YENİ FOTOĞRAF!

Salona giriş yapan Ekrem İmamoğlu'nun günler sonra yeni bir fotoğraf karesi paylaşılırken; İmamoğlu duruşma salonuna girdiği sırada "Cumhurbaşkanı İmamoğlu" tezahüratları atıldı ve ayakta alkışlandı.

İMAMOĞLU HAKKINDA KARAR!

Mahkeme heyeti, Ekrem İmamoğlu’nu “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek” suçlamasından beraat ettirirken; 'Kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret' suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün, 'Tehdit” suçundan ise 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

İmamoğlu siyasi yasak olmadan toplamda 1 yıl 8 ay hapis cezası aldı.

Halk TV'de yer alan habere göre; İmamoğlu'nun savunmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"DÜNYADA HER ŞEY YERİNDEN OYNUYOR"

Başta ifade ettiğim gibi, gerçekten zor bir dönemdeyiz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına giriyoruz, yürüyoruz ve dünyada her şey yerinden oynuyor. Bütün taşlar yerinden oynuyor. Uluslararası ilişkiler konusunda biz tutarlı bir yol haritası belirlemek zorundayız. Bu milletin asırlardır ortaya koyduğu hariciye ilişkilerini, dünyayla olan itibarlı ilişkilerini daha asil, daha güçlü bir seviyeye taşımak zorunluluğu var. Güvenlik sorununu da çözecek, refah sorununu da çözecek. Ama içeride hukuki bütün normlarını tanımlamış ve yerine getirmiş biçimde çözecek ki dışarıya karşı itibarlı bir ülke olun. İtibarlı bir ülke olalım ki milletimiz huzurlu olsun. Milletimiz gidip konsoloslukların, daha dünkü ülkelerin kapısında vize dilencisi olmasın. İtibar dediğiniz şey budur.

"İŞTE BUDUR TEHDİT, BUDUR HAKARET"

Ama bugün yine milletimizin evlatlarını tehdit eden, milletimizin evlatlarını hakaret edilecek seviyeye düşüren bir pozisyonla karşı karşıyayız. Nedir o? Alver ilişkisi. Dostum kavramı üzerinden hariciye ilişkileri. Bu olmaz. Bu olmaz. Bu ülke gerçekten bu şekilde zor günlere doğru gidiyor. Türkiye’nin küresel konjonktürünün gereğini yerine getirmek zorundayız. Milletimizin, 86 milyon insanımızın gerçek anlamda bu yüzyılı yakalayacak hamleleri yerine getirmek yükümlülüğümüzdür. İşte budur tehdit, budur hakaret. Milletimizi zor duruma düşüren mevcut sıkıntıların tamamıdır bizi sıkıntıya düşüren.

"BU MESELE GERÇEKTEN BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Değerli dostlarım, Sayın Hâkim ve heyeti, burada bizi dinleyen insanlarımız, yarınlarda bizim bu sesimizi yazıyla beraber okuyacak vatandaşlarımıza diyorum ki mevcut Türkiye’miz zor günlerden geçiyor. Zor bir kavşaktayız. Önemli gündemlerimizden birisi de Ekim 2024 tarihinden beri gündemimizde olan Terörsüz Türkiye. Terörsüz Türkiye diye tariflenen bu mesele gerçekten bizim için çok önemli.

"MÜCADELEMİZİN HER ANINDA SİVİL VE BARIŞÇIL SİYASETİ SAVUNDUK"

Hele hele genel başkanımız da burada, mensubu bulunduğum siyasi anlayış ve partimin daimi olarak her zaman savaşların, terörün ve terörden beslenenlerin karşısında olduğu nettir ve bir tarihi gerçektir. Bizler yurtta barış, dünyada barış ilkesinin daimi bekçileriyiz ve olmaya da devam edeceğiz. Tabii ki ülkemize ve milletimize büyük bedeller ödeten, binlerce vatandaşımızın canına mal olan, kahraman ordumuzu, emniyet ve jandarma mensuplarımızı, kamu görevlilerinin şehadetine sebep olan terörü reddederken, sürekli siyasi mücadelemizin her anında sivil ve barışçıl siyaseti savunduk. Türk, Kürt bütün vatandaşlarımızın demokratik, adil, müreffeh, özgür bir hayat yaşaması için tarihimiz, terörün değil, sivil bir biçimde, özellikle barışçıl siyasetin güçlenmesi için attığımız adımlarla doludur.

"İKTİDAR NE UCUZ BİR SİYASETLE BİZİ SÜRECİN DIŞINDA BIRAKABİLİR..."

Türkiye’de barış ve huzurun güçlenmesine katkı sağlayacak her girişimin doğal şekilde aktörü ve koruyucusu oluruz. Ancak ne zaman koltuğu tehlikeye girse, millete karşı cephe alanların samimi olmaktan uzak olduğunu sorgulamak ve milletimizin kazanımlarının sigortası olmaktan geri durmayız. Bu, bizim ne ana muhalefet ne de Türkiye’nin birinci partisi olarak duruşumuz değil, tam da Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucu partisi olmaktan gelen sorumluluğumuzdur. Türkiye’de özellikle milletçe geleceğimiz adına yürütülmesini arzu ettiğimiz bu sürecin uygulamasında, yıllardır Türkiye’de kaos, kriz, baskı siyaseti uygulayan, milletimizi ayrıştıran, nefret dilinden sakınmayan, dönemsel çıkarlarına göre hareket eden iktidar, ne ucuz bir siyasetle bizi sürecin dışında bırakabilir ne de milletimizin duygularını istismar etmelerine müsaade ederiz.

"KUTUPLAŞTIRARAK YÖNETME ANLAYIŞINA KARŞI DURACAĞIZ"

Milletimizin bu süreci kibirle, dışlayarak, samimi olmayan siyasi menfaat için özellikle kutuplaştırarak yönetme anlayışına karşı duracağız ve şeffaf, kapsayıcı, Türkiye’nin bütünüyle birleştirici tutum ve tavır içinde yönetilmesi konusunda samimi, hassas çağrımızı her zaman yerine getireceğiz ve bunu milletimize duyurmak için en güçlü şekilde mücadelemizi vermeye devam edeceğiz. Biz bu sürecin hukuk ve adalet çizgisinden sapmayan, kapsayıcı, kuşatıcı, beraberlikle, eşit yurttaşlık ilkesiyle, güçlü demokratik devlet düzeni tesisi ile bunu başardığımızda, aynı zamanda Ortadoğu’da bir kutup yıldızı gibi parlayacağımızı ve bütün yakın coğrafyamıza güçlü bir barışı kazandıracağımıza inanan bir noktadayız.

"EN BÜYÜK SABOTAJIN DA ALTINI ÇİZMEK İSTERİM"

Ülkemizin içerisinde bu sürece karşı gerçekleştirilen en büyük sabotajın da altını çizmek isterim. Bu sabotaj, ana muhalefetin seçilmiş belediye başkanlarına, siyasetçilerine, namuslu bürokratlarına ve Cumhurbaşkanı adayına cezaeviyle yıldırma politikasıyla beraber, bizlerin esir tutulduğumuz Silivri’de, işte tam da Silivri’de kurulan bu kampüsün içerisinde yargılanmamızla sonuçlanan sürecin sonudur, nihayetidir. Ama buna asla başarılı olamayacaklar.

"ÖZELLİKLE MHP VE DEM'E ÇAĞRIDA BULUNMAK İSTİYORUM"

Özellikle ifade edeyim ki, Türkiye’de çok derin siyasi, hukuki ve iktisadi krize sürüklenmesine sebep olan bu akla karşı süreci başlatan, özellikle Milliyetçi Hareket Partisi’ne ve DEM Parti’ye, buradan, bu mahkeme salonundan, adaleti aradığımız bu ülkede, adalet için sonuna kadar mücadele edeceğimiz bu ülkede bir çağrıda bulunmak istiyorum. Ve onlara sesleniyorum ve diyorum ki bu süreci kendi ikballeri için bir fırsat gören akıldan kendinizi ayrıştırın. Ya da tarihi bir sorumlulukla sürecin bütün Türkiye’ye doğru bir zeminde, bütün hassasiyetleriyle dikkate alındığı bir şekilde, şeffaf, katılımcı, kucaklayıcı yöntemlerle sürdürülmesini sağlama konusunda ciddi adımlar atmalısınız.

"KAYYUMLARDAN VAZGEÇİLMESİ ZORUNLULUKTUR"

Tabii ki burada özellikle söyleyeyim, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında yürütülen, ülkenin bu tarihi kavşağındaki atılan adımların da bu çağrıyı, ki genel başkanımız burada, o kendileri bunu çok üst seviyede yaptılar, ben de bu çağrının arkasında durduğumu ve olması gerektiğini ifade ettim. Tabii ki burada doğru usullerle siyasi partilerin temsiliyeti, eşitlikçi, çoğulcu yöntemler ile desteklenmesi ve birçok hususta nitelikli çoğunluk gibi yöntemler ile yol alınması da mutlaka yapılmalıdır. Bakın, mutlaka bilinmelidir ki bu sürecin başarıya ulaşması için tarihi adımların sonuca varması, ancak hukuksuz uygulamalardan, mevcut anayasayı dahi ihlal eden uygulamalardan, kayyumlardan vazgeçilmesi zorunluluktur. Aksi takdirde bu sürecin başarıya ulaşması ne yazık ki mümkün olamaz.

"DOĞRU ZAMAN GELDİĞİNDE HESAP VERECEKLERİNİN DE ALTINI ÇİZMEK İSTİYORUM"

Bu yönüyle siyaset burada ikbal aramasın. Burası derken, buranın da altını çizmek istiyorum. Buranın bir mahkeme olduğunu, mahkeme salonu olduğunu, buraya siyasi müdahalenin olmaması gerektiğini, siyasi müdahalenin son bulması gerektiğini, siyasi müdahalenin cenderesi altında olan ve bu süreci bu şekilde karşılayan insanların hak ettiği muameleyi yine bu yargı çatısı altında bulacaklarını, doğru zaman geldiğinde hesap vereceklerinin de altını çizmek istiyorum.

"SEÇİMİ NASIL KAZANIRIM DİYE BAKAN AKLA KARŞI"

Tabii ki şunu ifade etmek isterim: İşte bugün ülkemizde en ciddi meseleye dahi, en önemli meseleye dahi bakışta siyasi ikballerini, yarınki seçimi düşünen, o seçimi nasıl kazanırım, bunun altından nasıl bir ayrıştırıcılık çıkartırım diye bakan akla karşı biz bugün yine bir mücadele içerisindeyiz, dün olduğu gibi. Yine bugün bu ortamı karıştıran, insanları kutuplaştıran, “Sen gelemezsin, o gelsin, o gelmesin” diye birbirine ayrıştırmaya çalışan akıl, işte gerçek anlamda bu ülkenin evlatlarını, bu milletin evlatlarını, ister hâkimin çocuğu, ister savcının çocuğu, ister burada bulunan avukatların, ister 86 milyon evladı olsun, onları tehdit eden, onları köşeye sıkıştıran, onlara hakaret eden bu akıldır, bu anlayıştır. Onun altını çizeyim. Siyaset, bu yönüyle, gerçekten tüm müktesaplardan akan kanallarıyla birlikte memleketin sorunlarında çözümde birlikte düşünsün, birlikte çalışsın. Bizim baktığımız pencere budur.

"BU YOL ZORLU OLSA DA İNANCIMIZ TAMDIR, İRADEMİZ SAĞLAMDIR"

Derdimiz nedir? Bizlere düşen, bu topraklarda kardeşçe, özgürce, onurlu bir yaşamı inşa etmektir. Bu yol zorlu olsa da inancımız tamdır, irademiz sağlamdır. Bu memleket hepimizindir. 86 milyon yurttaşımızın evlatlarınındır. 86 milyon insanımızın eşit hissedarlığıyla beraber bu memleketin sahibi olduğunu herkes buradan bilsin ve duysun.

Ne güzel söylemiş Nazım:

Dört nala gelip Uzak Asya'dan Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket bizim. Kapansın el kapıları, bir daha açılmasın. Yok edin insanın insana kulluğunu, bu davet bizim. Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine, bu hasret bizim.

"İSTEDİKLERİ KADAR ENGELLESİNLER, İSTEDİKLERİ KADAR SESİMİZİ KISMAYA ÇALIŞSINLAR"

Bu memleketin insanlarının bir arada yaşamasını istemeyen, kaşları çatık, yüzü asık, her konuşmasında milleti ayrıştıran akıldan uzaklaştığımız gün, bu milletin yüzünde huzur, gönlünde ferahlık, insanların sinesinde geleceğe dair umut büyüyecektir. Ve göreceksiniz, bu millet bunu başaracak. İstedikleri kadar engellesinler, istedikleri kadar sesimizi kısmaya çalışsınlar, hakkımızda akşamdan sabaha davalar açsınlar.

"BİZ HAK YEMEDİK. ALLAH'A ŞÜKÜR, HAKKIMIZI YEDİRMEDİK, YEDİRMEYECEĞİZ"

Cesaretimiz tamdır. Biz hak yemedik. Allah'a şükür, hakkımızı yedirmedik, yedirmeyeceğiz. Bugün bunun savunmasının en üst seviyede, en şiddetlisini yapıyorum. Tehdit ve hakaret, işte tam da bunun karşısında hareket edenlerin milletimize çektirdikleridir. Milletin evlatlarının yarınlarını, geleceklerini karartmalarıdır. Ben, yargının, kanunun, yargının yetkilerinin kötüye kullanılmasına, siyasete aparat yapılmasına karşı mücadele ettim, ediyorum, etmeye devam edeceğim. Ben, gelecek seçimi düşünenlerden değilim. Ben, gelecek nesilleri düşünenlerdenim ve düşünmeye de devam edeceğim. Burada bulunan, bulunmayan bu milletin her evladını düşünmeye devam edeceğim ve ondan asla vazgeçmeyeceğim. Bunu herkes böyle bilsin.

"İLAN EDİYORUM: DİMDİK AYAKTAYIM. CESARETİM TAMDIR!"

O bakımdan, yine ilan ediyorum: Kötülük yapanlara ve kötülere karşı mücadelede bir nefer olarak yoluma devam ediyorum, dimdik ayaktayım. Cesaretim tamdır. Gençliğimin olduğunun farkındayım, yolumun uzun olduğunun da farkındayım. Allah yolumuzu açık etsin. Allah kötülerden milletimizi korusun.

Bana iftira atanlardan ve insanların bugün burada toplanıp gerçekten üzücü bir şekilde 10 saniye, 20 saniye içinde bir iddianame üzerinden bir mahkeme yargılanmasının üçüncü celsesini yaşamaktan üzüntü duyuyorum.

Yani Silivri'de bir kampüsün kurulmasından, Çağlayan'dan kaçırılmasından, buraya taşınmasından üzüntü duyuyorum, hicap duyuyorum. Hakimim, heyetinin, buraya gelen diğer sorumluların, görevlilerin böyle bir meşguliyetle meşgul tutulmasından büyük üzüntü duyuyorum.

"HÜR KALACAĞIMIZI HER ZAMAN İLAN EDİYORUM"

Ve hürlüğümüzü ve hür kalacağımızı her zaman ilan ediyorum. Gerçekten Allah milletimizi kötülerden ve kötülüklerden korusun. İnşallah burada en doğru kararı vereceğinize olan ümidimle, bugün bu yapmış olduğum esas hakkındaki mütalaaya izin verdiğiniz için de teşekkür ediyorum."

Mahkemeden ek süre talep edilmemesi ve savunmaların tamamlanması durumunda bugün kararın açıklanması beklentiler arasında.