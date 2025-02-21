Son dakika | Maydonoz Döner'e FETÖ operasyonu: Bedel karşılığında gayri resmi ortaklık verilmiş!

Son dakika haberi: Antalya merkezli 31 ilde FETÖ operasyonu için düğmeye basıldı! Operasyon kapsamında bazı şüphelilerin Maydonoz Döner üzerinden FETÖ'ye finansman sağladığı belirlendi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasına göre döner zincirinin franchise (isim hakkı) usulü ile faaliyet yürüttüğü ve bünyesine FETÖ nedeniyle işlem gören ve örgütle bağlantısı devam eden şahıslara, bedel karşılığında gayri resmi ortaklık verildiği tespit edildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın operasyonu duyurduğu paylaşımı şöyle:
"Antalya merkezli 31 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı düzenlenen “KISKAÇ-40” operasyonlarında; bir döner restoran zinciri üzerinden FETÖ’ye finansman sağladığı belirlenen aralarında kamu personelinin de (10 şüpheli) bulunduğu 353 şüpheli yakalandı.
FETÖ elebaşının ölümünden sonra da; bu hain terör örgütüne yönelik yürüttüğümüz mücadelede hiçbir gevşemeye yer yok. Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemizi kararlılıkla devam ettiriyoruz.
FETÖ’nün güncel yapılanması ve terörizmin finansmanına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı ile diğer illerimizin Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığının katılımı, MASAK ve MİT Başkanlığının desteğiyle, İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Antalya merkezli Adıyaman, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bilecik, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Gaziantep, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Ordu, Rize, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak ve Yozgat’ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;
Terör örgütleriyle ve onların finans kaynaklarıyla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Operasyonları koordine eden Antalya Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve diğer illerimizin Cumhuriyet Başsavcılıkları ile MİT Başkanlığımızı, MASAK’ımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum."
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