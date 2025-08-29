Son dakika| MEB duyurdu: 15 bin öğretmen ataması yapıldı

Son dakika haberi: 15 bin öğretmen ataması yapıldı. Adaylar sonuçlara e-Devlet şifreleriyle erişebiliyor.

MEB, 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması hakkında "Adayların sözlü sınav sonuçları ve Millî Eğitim Bakanlığı Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik doğrultusunda KPSS puanının %50'si ile sözlü sınav puanının %50'si alınarak elde edilen sözlü sınav başarı puanları açıklanmıştır" duyurusunu yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Bakanlığımızda istihdam edilmek üzere 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı kapsamında, 10 Haziran 2025 tarihinde sözleşmeli öğretmen alımı sözlü sınav duyurusunun yayımlanmasını müteakiben sözlü sınav süreci başlamıştır. Sözleşmeli öğretmen istihdamına ilişkin sözlü sınavlar, 23 Haziran 2025 tarihinde başlamış ve 20 Ağustos 2025 tarihinde tamamlanmıştır.

15 bin sözleşmeli öğretmen alımının 19 kontenjanı millî sporculara ayrılmış olup 14 bin 981 kontenjan için 34 bin 881 aday, sözlü sınava katılmaya hak kazanmıştır. Bu adaylardan 30 bin 850'si sözlü sınavlara katılım sağlamış, katılım oranı %88,44 olmuştur.

Sözlü sınavlarda adaylar ve görevlilerin isimleri gizli tutulmuş, süreç kamera ile kayıt altına alınmış, sorular elektronik kura ile adaylar tarafından belirlenmiş, detaylı puanlama anahtarları ile değerlendirme yapılmıştır.

Bu çerçevede; 1. Öncelikle adaylara alanlara yönelik "2024-2025 eğitim öğretim yılına ait konu/kazanım başlıklarından soru sorulacağı ve soruları nasıl cevaplandıracaklarını anlatan bir rehber" hazırlanmış olup bu rehber, 18 Haziran 2025 tarihinde yayımlanmıştır.

Mevzuat gereği adaylara;

Eğitim bilimleri alanından 1,

Genel kültür alanından 1,

Kendi alanı ile ilgili 1 olmak üzere toplam 3 soru sorulmuştur.

Sorular, komisyondan bağımsız olarak salona girişlerini müteakip bizzat adaylar tarafından elektronik kura ile belirlenmiştir. Bu sorular dışında komisyon üyelerince adaya başkaca hiçbir soru sorulmamıştır. Adayların sorulara sözlü olarak verdiği cevaplar değerlendirmeye alınmıştır. Adaylara, bu sözlü cevaplarını istemeleri hâlinde soru-cevap kâğıdına kendi el yazıları ile yazabilecekleri söylenmiş ve adaylar kura sonucu çektikleri soru kâğıdını altına yazdıkları cevaplarıyla birlikte imzalamıştır. Sözlü sınav süreci, görüntü ve ses kaydı olacak şekilde kamera ile kayıt altına alınmıştır. Sözlü sınav esnasında adayın elektronik kura ile belirlediği sorulara ilişkin cevap anahtarı ile verilen cevapta hangi hususların vurgulanacağı, eş zamanlı olarak yine dijital ortamda komisyon üyelerinin ekranına da yansımıştır. Komisyon üyeleri, puanlamaları kendilerine verilen ve adaylara da açıklanan duyuru ve rehberde yer alan kriterlere göre yapmışlardır.7. Adayların ve komisyon üyelerinin kimlik bilgileri gizli tutularak hangi komisyonda bulunacakları hiç kimse ile paylaşılmamış ve adaylar, isim bilgileri dâhil kimlik belgelerini komisyon üyelerine hiçbir şekilde ibraz etmemiştir. Sınava giriş belgelerinde adayların hiçbir kimlik bilgisine yer verilmemiş olup sistem tarafından otomatik belirlenen "başvuru numarası" kullanılmıştır. Sözlü sınav komisyonlarında eğitim bilimleri alanlarına mensup, mevzuat gereği şube müdürü ve üstü kadrolardaki eğitim yöneticileri yer almıştır.

Tüm bu düzenlemeler ve alınan tedbirler çerçevesinde sözlü sınavlar tamamlanmıştır.

Adayların sözlü sınav sonuçları ve Millî Eğitim Bakanlığı Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik doğrultusunda KPSS puanının %50'si ile sözlü sınav puanının %50'si alınarak elde edilen sözlü sınav başarı puanları açıklanmıştır. Adaylar, Bakanlığımız www.meb.gov.tr internet adresinden "Millî Eğitim Bakanlığı 2025 Yılı Sözleşmeli Öğretmen Alımı Sözlü Sınav Sonuç Bilgisi" sorgulama ekranına bireysel e-Devlet şifreleriyle giriş yaparak sözlü sınav sonuç bilgilerini öğrenebileceklerdir.

Adaylar, sözlü sınav sonuçlarına yönelik itirazlarını 1-5 Eylül 2025 tarihlerinde Bakanlığımızın "eitiraz.meb.gov.tr" internet adresi üzerinden açılacak "İtiraz Başvuru Modülü"nden elektronik olarak yapabileceklerdir. Sonuçlara ilişkin itirazlar, sözlü sınav komisyonlarınca değerlendirilerek 3 Ekim 2025 tarihinde sonuçlandırılacaktır. İtirazlara ilişkin değerlendirme sonuçları, sözlü sınavın yapıldığı il millî eğitim müdürlüğünce ilgililere yazılı olarak bildirilecektir.