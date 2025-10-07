HABER

Son dakika! Mersin'de katliam gibi kaza: Çok sayıda can kaybı var

Ufuk Dağ

Son dakika haberi: Sabah saatlerinde Mersin'den kahreden bir kaza haberi geldi. Erdemli'de tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı. İlk bilgilere göre 5 işçi hayatını kaybetti, 14 işçi yaralandı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek 3 metrelik şarampole yuvarlandığı tespit edildi. Kaza haberini alan işçilerin yakınları ise olay yerinde derin üzüntü yaşadı.

Son dakika: Mersin'in Erdemli ilçesinde tarım isçilerini taşıyan minibüs şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 14 yaralı hastanelere sevk edildi.

Son dakika! Mersin de katliam gibi kaza: Çok sayıda can kaybı var 1

3 METRELİK ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Kaza sabah saatlerinde ilçeye bağlı Avradı Yaylası olarak bilinen Erdemli Güzeloluk Mahallesi yolunda, Kargagediği mevkii yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Cemal K. idaresindeki 33 VLP 55 plakalı minibüs ilçe merkezine doğru seyrettiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yaklaşık 3 metrelik şarampole uçtu.

Son dakika! Mersin de katliam gibi kaza: Çok sayıda can kaybı var 2

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Minibüste sıkışan yaralılar çıkartılarak ambulanslarla hastanelere gönderildi. Olay yerinde yapılan incelemede 5 işçinin öldüğü, 14 işçinin de yaralandığı anlaşıldı. Kurtarma çalışmaları sürüyor.

Son dakika! Mersin de katliam gibi kaza: Çok sayıda can kaybı var 3

Son dakika! Mersin de katliam gibi kaza: Çok sayıda can kaybı var 4

Son dakika! Mersin de katliam gibi kaza: Çok sayıda can kaybı var 5

