Son dakika | Minguzzi ailesi tehdit edilmişti! 5 çocuk şüpheli hakkında istenen ceza belli oldu

Son dakika haberi: Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesini tehdit ettikleri iddiasıyla tutuklanan 5 çocuk şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

İŞTE İSTENEN CEZA VE YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR

5 şüpheliye “birden fazla kişi ile birlikte silahla tehdit” ve “suçu ve suçluyu övmek” suçlamaları yöneltildi, 2 yıl 6 aydan 10 yıl 9 aya kadar hapis talep edildi.

NE OLMUŞTU?

15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, Salı Pazarı’nda alışveriş yaptığı sırada, yaşıtı B.B. tarafından beş yerinden bıçaklanarak ağır yaralanmıştı. Saldırı sırasında 16 yaşındaki U.B. ise yerde kanlar içinde kalan Minguzzi’yi tekmelemişti.

14 gün boyunca yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Mattia Ahmet Minguzzi, 7 Şubat 2025’te hayatını kaybetmişti. Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır