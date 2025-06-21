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SON DAKİKA | Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat öldürüldü

Son dakika haberi: Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat, memleketi Erzurum'un Horasan ilçesinde ağabeyi tarafından silahla vurularak öldürüldü.

SON DAKİKA | Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat öldürüldü

Son dakika: Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat, öldürüldü. Kadir Canpolat (45) ile ağabeyi M. Canpolat (46) arasında, ilçeye bağlı Çayırdüzü Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

SİLAHLA ATEŞ AÇTI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M. Canpolat, kardeşi Kadir Canpolat'a silahla ateş etti.

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KADİR CANPOLAT HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan ve ambulansla Horasan Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Kadir Canpolat, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Zanlı, jandarma tarafından gözaltına alındı.

(AA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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son dakika Kadir Canpolat Ocak Partisi Osmanlı Ocakları
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