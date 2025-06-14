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Son dakika | Orta Doğu'da füze savaşı! İran'dan İsrail'e misilleme geldi... Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberi: İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırıya İran'ın yanıtı sert oldu. İsrail'in 'Yükselen Aslan' saldırısına İran 'Gerçek Vaat 3' operasyonuyla yanıt verdi. İran, İsrail'in başkenti Tel Aviv'de pek çok noktayı vurdu. İsrail ise İran'a yönelik yeni karşı saldırıya başladı. İşte dakika dakika yaşananlar...

Son dakika | Orta Doğu'da füze savaşı! İran'dan İsrail'e misilleme geldi... Ölü ve yaralılar var
Devrim Karadağ

Son dakika haberi: İsrail, 13 Haziran tarihinde sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz nükleer tesisi ile Loristan, Kirmanşah, Şiraz, Huzistan, Hemedan ve Kum kentlerine saldırılar düzenledi. Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami dahil üst düzey askeri yetkililer ile nükleer bilim insanları hayatını kaybetti.

İRAN'DAN MİSİLLEME! İSRAİL'İ FÜZE YAĞMURUNA TUTTU

İsrail'in saldırıları sonrası İran'dan misilleme geldi. İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki pek çok noktaya balistik füzelerle saldırılar gerçekleştirdi. İran'ın füze yağmuruna İsrail'den de yanıt geldi.

İşte dakika dakika İran-İsrail savaşında yaşananlar:

06.30

İSRAİL'DE ÖLÜ SAYISI 3'E ÇIKTI

İsrail devlet televizyonu, İsrail'in merkezine isabet eden İran füzesi nedeniyle 1 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Resmi rakama göre İsrail'de ölü sayısı 2'ye yükseldi.

İsrail basınında yer alan haberlere göre ise ölü sayısı 3. İran saldırılarında en az 91 kişi de yaralandı.

İsrail ordusu ise hava kuvvetlerinin İran'daki hedefleri vurmaya devam ettiğini duyurdu.

04.30

İSRAİL DUYURDU: İRAN YENİ SALDIRI BAŞLATTI

Tel Aviv'de yeniden uyarı sirenleri çaldı.

İsrail ordusu da İran'dan İsrail'e yönelik yeni bir füze saldırısının başlatıldığını duyurdu.

Açıklamada, füzeleri engellemek için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Öte yandan İsrail Ordusu Sözcüsü Avichai Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'a düzenledikleri saldırılarda ülkenin en büyük nükleer tesisi Natanz'ın yanı sıra İsfahan'daki bir nükleer tesisi daha vurduklarını ileri sürdü.

02.30

İSRAİL MEHRABAD HAVALİMANI ÇEVRESİNİ VURDU

İsrail, İran'ın batısındaki Mehrabad Havalimanı yakınlarına saldırdı.

Havalimanı çevresinin hedef alınmasının ardından bölgede yoğun dumanlar yükseldiği görüldü.

Ayrıca uzun süredir Tahran merkezinde insansız hava araçlarının (İHA) sesleri ve kısa aralıklarla şiddetli patlama sesleri duyuluyor.

Hava savunma sistemleri de hedeflere karşı koymak için ateşleniyor.

01.00

İran'ın misilleme olarak İsrail'e düzenlediği füze saldırılarında 2 kişi hayatını kaybetti, en az 62 İsraillinin yaralandığı bildirildi.

00.40

DEVRİM MUHAFIZLARI: DÜNYA GÖRDÜKLERİYLE ŞOKE OLACAK

İran Devrim Muhafızları Komutanı: Amerika bizi müzakerelerle aldatmaya çalıştı, biz onların kibri karşısında dik durduk. Hayber füzeleri yakında fırlatılacak; dünya gördükleriyle şoke olacak.

00.25

İRAN HAVA SAHASINI UÇUŞLARA KAPATTI

İran Sivil Havacılık Örgütü, ülkenin hava sahasının yarın saat 14.00'e kadar uçuşlara kapalı olacağını duyurdu.

00.00

İsrail'in İran'a yeni bir saldırı dalgası başlattığı aktarıldı. Saldırıya karşılık İran hava savunma sistemleri devreye girdi.

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İran İsrail Orta Doğu son dakika savaş
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