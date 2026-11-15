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Halep Uluslararası Havalimanı'nda genişletme ve modernizasyon çalışmaları başladı

Suriye'de Halep Uluslararası Havalimanı'nın yıllık yolcu kapasitesini 2 milyonun üzerine çıkarmayı hedefleyen geliştirme ve genişletme projesinin ilk aşama çalışmaları başladı.

Halep Uluslararası Havalimanı'nda genişletme ve modernizasyon çalışmaları başladı

Ülkede uzun yıllar süren iç savaşın ardından normalleşme sürecinin sürdüğü Suriye'de, sivil havacılık alanında yeni adımlar atılıyor. Suriye Sivil Havacılık ve Hava Taşımacılığı Genel Kurumu Başkanı Ömer El-Husri, bugün itibarıyla Halep Uluslararası Havalimanı'nın yıllık yolcu kapasitesini 2 milyonun üzerine çıkarmayı hedefleyen geliştirme ve genişletme projesine başlandığını bildirdi. El-Husri, projenin ilk etabında altyapı, tesis ve yolcu terminallerinin rehabilite edileceğini, teknik ve hizmet sistemleri ile havalimanının kurumsal kimliğinin yenileneceğini belirtti. El-Husri ayrıca, sonraki aşamalar için mühendislik ve operasyonel etütlerin tamamlanacağını kaydetti.

Suudi Arabistan merkezli "Bin Davud" Grubu liderliğindeki Elaf Yatırım Fonu ile Sivil Havacılık Genel Otoritesi arasında imzalanan işletme ve geliştirme anlaşması kapsamında yürütülen projenin Halep'i hava taşımacılığı, kargo ve lojistik alanında bölgesel bir merkez haline getirmesi ve ülkedeki ekonomik hareketliliğe ivme kazandırması amaçlanıyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
suriye
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