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Sinop'ta "7. Lakerda Festivali" sona erdi

Sinop'ta Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleri ile düzenlenen "7. Lakerda Festivali" sona erdi.

Sinop'ta "7. Lakerda Festivali" sona erdi

Sinop Belediyesi ev sahipliğinde Sinop Kültür ve Turizm Derneği tarafından Sabahattin Ali Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen festivale, yurt içinden ve dışından çok sayıda şef katıldı.

Dört gün süren festival süresince söyleşi, panel, belgesel gösterimi ve konser gibi etkinlikler yapıldı.

Festivalin son gününde ise katılımcılar en iyi lakerdayı yapabilmek için yarıştı.

28 kişinin katıldığı yarışmada, özenle hazırlanan lakerdalar jüri üyelerince değerlendirildi.

Değerlendirme sonucunda Turgay Uzunoğlu hazırladığı lakerda ile birincilik elde ederken, Nihal Çil ikinci, Özgür Demirci ise üçüncü oldu.

Dereceye girenlere ödülleri Vali Mustafa Özarslan ve diğer ilgililer tarafından takdim edildi.

Yarışmacıları elde ettikleri başarıdan dolayı tebrik eden Vali Özarslan, festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere ve desteklerinden ötürü Kültür ve Turizm Bakanlığına teşekkür etti.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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