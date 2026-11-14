CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan AK Parti ve MHP ittifakına açık kapı! Şartını açıkladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti ve MHP ile ittifak konusunda ne düşündüğü sorusuna yanıt verdi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN İTTİFAK SORUSUNA YANIT

Bu ihtimale ilişkin değerlendirmede bulunan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye’nin uluslararası alanda ciddi bir sorunla karşılaşması ve bir beka sorununun ortaya çıkması durumunda bu değerlendirilebilir. O koşullara bağlı. Hangi koşullarda olacak bu?

"SİZE BAKANLIK VERELİM SÖZLERİNİN ANLAMI YOK"

Bu koşullar aynen devam eder, ‘Biz de size iki tane bakanlık verelim veya beş tane bakanlık verelim.’ Bunun hiçbir anlamı yok. Hiçbir anlamı yok.



"ÜLKE BİR ŞEKİLDE HALKIN TERCİHLERİNE GÖRE YÖNETİLİR"

Ortak yönetim için öncelikle devlet kurumlarının yeniden işler hale getirilmesi, liyakat ilkesinin sağlanması ve temel kurumsal sorunların çözülmesi gerekir. Ülke bir şekilde halkın tercihlerine göre yönetilir.

"DEVLETTE LİYAKATLİ KİŞİLERİN OLMASI LAZIM"

Ama belli temel kurumların olması lazım ve o kurumların başında siyasetçilerin değil, devlette liyakatli kişilerin olması lazım.”