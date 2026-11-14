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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan AK Parti ve MHP ittifakına açık kapı! Şartını açıkladı

Mahkemenin mutlak butlan kararıyla CHP’nin başına atanan Kemal Kılıçdaroğlu, Kocaeli’de gazetecilerin sorularını yanıtladı. AK Parti ve MHP’den “Gelin Türkiye’yi beraber yönetelim” şeklinde bir teklif gelmesi halinde nasıl bir tutum takınacağı sorusunu yanıtlayan Kılıçdaroğlu, önemli açıklamalarda bulundu.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan AK Parti ve MHP ittifakına açık kapı! Şartını açıkladı
Mustafa Fidan

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti ve MHP ile ittifak konusunda ne düşündüğü sorusuna yanıt verdi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN İTTİFAK SORUSUNA YANIT

Bu ihtimale ilişkin değerlendirmede bulunan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan AK Parti ve MHP ittifakına açık kapı! Şartını açıkladı 1

“Türkiye’nin uluslararası alanda ciddi bir sorunla karşılaşması ve bir beka sorununun ortaya çıkması durumunda bu değerlendirilebilir. O koşullara bağlı. Hangi koşullarda olacak bu?

"SİZE BAKANLIK VERELİM SÖZLERİNİN ANLAMI YOK"

Bu koşullar aynen devam eder, ‘Biz de size iki tane bakanlık verelim veya beş tane bakanlık verelim.’ Bunun hiçbir anlamı yok. Hiçbir anlamı yok.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan AK Parti ve MHP ittifakına açık kapı! Şartını açıkladı 2

"ÜLKE BİR ŞEKİLDE HALKIN TERCİHLERİNE GÖRE YÖNETİLİR"

Ortak yönetim için öncelikle devlet kurumlarının yeniden işler hale getirilmesi, liyakat ilkesinin sağlanması ve temel kurumsal sorunların çözülmesi gerekir. Ülke bir şekilde halkın tercihlerine göre yönetilir.

"DEVLETTE LİYAKATLİ KİŞİLERİN OLMASI LAZIM"

Ama belli temel kurumların olması lazım ve o kurumların başında siyasetçilerin değil, devlette liyakatli kişilerin olması lazım.”

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu CHP MHP ak parti
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