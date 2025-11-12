Son dakika | Özgür Özel'den "İmamoğlu'na ceza beni motive etti" çıkışı: "Artık gün sayıyorum o an için"

Son dakika haberi: Ekrem İmamoğlu'nun "örgüt kurucusu ve lideri olmak" ile suçlandığı İBB iddianamesi Türkiye'nin gündemine oturdu. 237 gün sonra hazırlanıp dün mahkemeye sunulan iddianamenin ardından gözler CHP'den gelen açıklamalara çevrildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret ettikten sonra kameralar karşısına geçti.

“AHTAPOT YAKALAYACAĞIZ DİYE YOLA ÇIKTILAR, BECEREMEDİLER”

Özgür Özel iddianame hakkında şunları söyledi:

Bir kara mizah durumu yaşıyoruz. İddianame nihayet 237 gün sonra yazıldı. Hatalar ve çelişkilerle dolu bir kes-yapıştır iddianamesi; -mış, -miş’lerle dolu. Tel tel dökülen bir iddianame. Ahtapot yakalayacağız diye yola çıktılar, beceremediler. Ekrem başkan seçim kazanmakla, cumhurbaşkanı adayı olmaya niyet etmekle suçlanıyor.

“DELİL YOK, İFTİRACI ÇOK”

Bu, gizli tanık ve iftiracılar iddianamesidir. Bir cinayet iddiası var. Diyor ki bir gizli tanık ya da bir itirafçı, “Ekrem başkan cinayet işledi.” Öldürülen kişinin cenazesi, cesedi yok, boş kovan yok. “Rüşvet vermişler.” Ne kadar vermiş, kime vermiş, bunlar yok. Delil yok, iftiracı çok.

Bir suç varsa o iftiracı o suçu işlemiş, yakalandı diye başkasının üstüne atıyor. Suç değil, dava açma peşindeler.

'TRT' ÇAĞRISI: DERHAL DURUŞMALARI YAYINLASIN

İddianamede valizde para değil jammer olduğu yazıldı.

Yolsuzluk değil, kreş var.

Derhal TRT duruşmaları yayınlasın.

Bir parti kapatma davamız eksikti, o da oldu.

"YARGILAMA İÇİN GÜN SAYIYORUM"