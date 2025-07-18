Son dakika | 'Pazarlık' iddiasına ateş püskürdü! Bahçeli'den 'terörsüz Türkiye' için gündem yaratacak sözler: "Örgütün kazanç elde ettiğini öne sürmek namertçe bir saptırma"

Son dakika haberi: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'terörsüz Türkiye' süreci ve beraberinde yaşanan gelişmeler hakkında yeni açıklamalarda bulundu.
"DEVLETİN PAZARLIK YAPTIĞINI İDDİA EDENLER MÜFTERİDİR"
Bahçeli'nin açıklamasından satır başları şu şekilde:
- Terör örgütü PKK’nın silahları yakmasıyla yeni bir evreye geçilmiştir. Kendini feshetmiş terör örgütünün yeni kazanımlar elde ettiğini ileri sürmek namertçe bir saptırmadır. Devletin pazarlık yaptığını iddia edenler müfteridir.
"İSRAİL’İN SALDIRISI ASLA TESADÜF DEĞİL"
- Bir grup PKK’lının silahları yakmasının üzerinden çok geçmeden İsrail’in Suriye’nin huzur ve barış ortamına doğrudan saldırması asla tesadüf değildir.
"SÜVEYDA’DAN KUZEYE AÇILACAK KORİDOR ŞEYTAN KORİDORUDUR"
- PYD/YPG terör örgütünün siyonist tuzağa kapılmadan, 27 Şubat İmralı çağrısına müzahir hareket etmesi en azından kendi hayrına olacaktır. Çatışmaların merkezinde yer alan Süveyda’dan kuzeye açılacak koridor şeytan koridorudur, Suriye’nin bölünmesidir, Türkiye’nin hedef alınmasıdır.
Ayrıntılar geliyor...Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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