SON DAKİKA | Sahte kanser ilacı imal eden çete çökertildi! Yaklaşık 2 milyar TL değerinde...

Son dakika: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; İstanbul’da elebaşılığını K.U.’nun yaptığı sahte ilaç imalatçılığı yapan organize suç örgütüne yönelik düzenlenen 'HÜCRE-10' operasyonunda piyasa değeri yaklaşık 2 milyar TL olan sahte kanser ilaçları ele geçirildiğini duyurdu.

Operasyonla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

İstanbul’da elebaşılığını K.U.’nun yaptığı Sahte İlaç İmalatçılığı yapan Organize Suç Örgütüne yönelik düzenlenen “HÜCRE-10" operasyonunda: piyasa değeri yaklaşık 2 Milyar TL olan Sahte Kanser ilaçları ele geçirildi.

Operasyonda; sahte İlaç İmalatçısı 8 Şüpheli yakalandı. 6'sı tutuklandı.2'si hakkında adli kontrol kararı verildi.

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; İnsanlıktan nasibini almamış bu çetelere karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek.

Operasyonlar sonucu;

5 Milyon adet Sahte İlaç,

100 Bin adet boş ilaç kutusu,

32 Bin adet marka etiketi,

9 adet sahte ilaç yapımında kullanılan dolum makinası,

350 kg toz ham madde ve

60 Bin adet çeşitli tıbbi malzeme ele geçirildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu; 4 ayrı depo ve 1 imalathanede sahte kanser ilaçları imal ettiği tespit edilen organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;

Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak,

Kişilerin Hayatını ve Sağlığını Tehlikeye Sokacak Biçimde Sahte İlaç Üretimi Yapmak suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Operasyonu koordine eden Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmalarımızı tebrik ediyorum."

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır