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Son dakika | Silivri Belediyesi CHP'de kaldı: Seçim sonucu belli oldu

Son dakika haberi: Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından seçim yapıldı. Seçim sonucu belli oldu.

Son dakika | Silivri Belediyesi CHP'de kaldı: Seçim sonucu belli oldu

Silivri Belediyesi'ne yönelik operasyonlar kapsamında tutuklanan ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun yerine geçecek ismin belirlenmesi için bugün mecliste oylama yapıldı.

AK PARTİ ADAY GÖSTERMEDİ, MHP SEÇİME KATILMADI

Seçimde Silivri AK Parti Meclis üyeleri aday göstermez iken MHP Meclis üyeleri katılmadı.

CHP'NİN ADAYI SEÇİLDİ

30 üyeden oluşan Silivri Belediye Meclisi'nde yapılan başkanvekili seçiminde 25 üye oy kullandı. 3'üncü turda sona eren seçimde 20 oy alan CHP'nin adayı Yalçın Ekici, Silivri Belediye Başkanvekili oldu. 5 boş oy kullanıldı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
seçim Silivri
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