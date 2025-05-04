Son dakika | Sırrı Süreyya Önder için toplanmaya başladılar! İlk tören AKM'de; cenazesi gasilhaneye götürüldü

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder çoklu organ yetmezliğine yenik düşerek dün 62 yaşında hayatını kaybetti. Birçok siyasi parti ve sanatçının taziye mesajı yayımladığı Önder bugün İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanıyor.

CENAZESİ HASTANEDEN ALINDI

Sırrı Süreyya Önder'in cenazesi hastaneden alındı, Zincirlikuyu Camii Gasilhanesi'ne götürüldü.

SON YOLCULUĞUNA BÖYLE UĞURLANACAK

Önder için saat 11.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde anma töreni yapılacak. Cenaze namazı ikindi namazından sonra Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak. Önder'in cenazesi Zincirlikuyu'da toprağa verilecek.

SEVENLERİ ÖNDER İÇİN AKM'DE

Anma töreni için siyaset ve sanat dünyasından sevenleri AKM'de toplanmaya başladı.

Önder'le birlikte DEM Parti'nin İmralı heyeti üyesi olan Ahmet Türk AKM'ye gelen isimler arasında.



NE OLMUŞTU?

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Önder, 15 Nisan'da şuuru kapalı, solunum ve kardiyak arrest tablosunda ambulansla, kalp akciğer canlandırması eşliğinde hastaneye kaldırılmıştı.

"Aort Diseksiyonu" tanısı konulan Önder'e, aort kapak değişimi ve çıkan aort değişimi ile tek damar baypas ameliyatı yapılmış ve Önder yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

Hastaneden 28 Nisan'da yapılan açıklamada, Önder'in hayati tehlikesinin arttığı ve reflekslerinin azaldığı belirtilmişti.

Önder, tedavisinin 18. gününde çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetmişti.