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  4. SON DAKİKA | Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık hakkında gözaltı kararı

SON DAKİKA | Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık hakkında gözaltı kararı

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
19.03.2025 07:45
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Son dakika haberi: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık gözaltına alındı.

SON DAKİKA | Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık hakkında gözaltı kararı

Son dakika: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın evinde arama yapıldı.

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan gözaltına alındı.

İKİ BELEDİYE BAŞKANINA BİRDEN GÖZALTI KARARI!

Öte yandan Gazeteci Cem Küçük, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı operasyon kapsamında, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’ın evinde arama yapıldığını ve hakkında gözaltı kararı bulunduğunu söyledi.

Küçük, X hesabından yaptığı paylaşımında şunları yazdı:

"Beylikdüzü belediye başkanı Murat Çalık’ın evinde arama yapılıyor. Hakkında gözaltı kararı var.'

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Gözaltı Şişli Şişli Belediyesi
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