HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika... Ekrem İmamoğlu ve iki belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı! Şişli Belediyesine kayyum atandı

Son dakika... Ekrem İmamoğlu ve iki belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı! Şişli Belediyesine kayyum atandı

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
23.03.2025 16:54
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika.... İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın yerine Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen kayyum olarak atandı. Öte yandan tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık görevlerinden uzaklaştırıldı.

Son dakika... Ekrem İmamoğlu ve iki belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı! Şişli Belediyesine kayyum atandı

İstanbul'da başlatılan 'yolsuzluk' ve 'terör' soruşturması kapsamında 92 kişinin tutuklanması talep edilmişti. Mahkemeye sevk edilen isimler arasında yer İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklandı.

35
Ekrem İmamoğlu

RESUL EMRAH ŞAHAN 'TERÖR' SORUŞTURMASI KAPSAMINDA TUTUKLANDI

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ise 'terör' soruşturması kapsamında tutuklandı.

34763737
Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan

ŞİŞLİ BELEDİYESİNE KAYYUM ATANDI

Tutuklama kararlarının ardından ise İçişleri Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı. Açıklamaya göre İBB Başkanı İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık görevden uzaklaştırıldı.

569959
Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık

'Terör' kapsamında tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan yerine ise Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen kayyum olarak atandı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

  1. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu,

-Hukuka Aykırı Olarak Kişisel Verileri Kaydetmek

-Rüşvet Almak

-Kamu Kurum ve Kuruluşlarının İhalesine Fesat Karıştırmak,

-Suç İşlemek Amacıyla Örgüt kurma suçlarından İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliğinin 23.03.2025 tarihli ve 2025/347 sorgu no sayılı kararına istinaden tutuklanmış;

Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırılmıştır.

  1. İstanbul İli Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık,
    İrtikap ve Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma suçlarından İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 23.03.2025 tarihli ve 2025/579 Sorgu sayılı kararına istinaden tutuklanmış;

Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırılmıştır.

"ŞİŞLİ KAYMAKAMI CEVDET ERTÜRKMEN ŞİŞLİ BELEDİYESİ BAŞKAN VEKİLİ OLARAK GÖREVLENDİRİLMİŞTİR"

  1. İstanbul İli Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan,

Silahlı Terör Örgütüne Yardım Etme suçundan İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliğinin 23.03.2025 tarihli ve 2025/348 Sorgu sayılı kararına istinaden tutuklanmış;

Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırılmıştır.

5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46'ncı maddeleri uyarınca Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, İstanbul Valiliğince Şişli Belediyesi Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir.

36363

Ekrem İmamoğlu Operasyonu Haberleri
At çiftliğinde panik: Yangına itfaiye müdahale ettiAt çiftliğinde panik: Yangına itfaiye müdahale etti
Kontağı çevirdiği anda otomobil alev aldıKontağı çevirdiği anda otomobil alev aldı
Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu kayyum ekrem imamoğlu operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son dakika... Tutuklanan İmamoğlu'ndan ilk sözler

Son dakika... Tutuklanan İmamoğlu'ndan ilk sözler

'Arkadaşım' diyerek seslendi! Fatih Portakal Ekrem İmamoğlu'na desteğini bu sözlerle gösterdi

'Arkadaşım' diyerek seslendi! Fatih Portakal Ekrem İmamoğlu'na desteğini bu sözlerle gösterdi

Dünya İmamoğlu'nu konuşuyor! 'Siyasi rakip' vurgusu

Dünya İmamoğlu'nu konuşuyor! 'Siyasi rakip' vurgusu

İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası Bakan Tunç'tan ilk açıklama

İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası Bakan Tunç'tan ilk açıklama

"Partiye kaldım" diyerek açıkladı! Beykoz'daki kalabalığı paylaştı

"Partiye kaldım" diyerek açıkladı! Beykoz'daki kalabalığı paylaştı

Tutuklanan İmamoğlu cezaevine böyle götürüldü! 3 minibüs, 48 şüpheli

Tutuklanan İmamoğlu cezaevine böyle götürüldü! 3 minibüs, 48 şüpheli

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! İşte %50'yi aşan indirimler

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! İşte %50'yi aşan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.