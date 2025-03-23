Son dakika... Ekrem İmamoğlu ve iki belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı! Şişli Belediyesine kayyum atandı

İstanbul'da başlatılan 'yolsuzluk' ve 'terör' soruşturması kapsamında 92 kişinin tutuklanması talep edilmişti. Mahkemeye sevk edilen isimler arasında yer İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklandı.



Ekrem İmamoğlu



RESUL EMRAH ŞAHAN 'TERÖR' SORUŞTURMASI KAPSAMINDA TUTUKLANDI

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ise 'terör' soruşturması kapsamında tutuklandı.

ŞİŞLİ BELEDİYESİNE KAYYUM ATANDI

Tutuklama kararlarının ardından ise İçişleri Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı. Açıklamaya göre İBB Başkanı İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık görevden uzaklaştırıldı.

'Terör' kapsamında tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan yerine ise Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen kayyum olarak atandı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklama şu şekilde:



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu,

-Hukuka Aykırı Olarak Kişisel Verileri Kaydetmek

-Rüşvet Almak

-Kamu Kurum ve Kuruluşlarının İhalesine Fesat Karıştırmak,

-Suç İşlemek Amacıyla Örgüt kurma suçlarından İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliğinin 23.03.2025 tarihli ve 2025/347 sorgu no sayılı kararına istinaden tutuklanmış;

Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırılmıştır.

İstanbul İli Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık,

İrtikap ve Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma suçlarından İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 23.03.2025 tarihli ve 2025/579 Sorgu sayılı kararına istinaden tutuklanmış;

Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırılmıştır.

"ŞİŞLİ KAYMAKAMI CEVDET ERTÜRKMEN ŞİŞLİ BELEDİYESİ BAŞKAN VEKİLİ OLARAK GÖREVLENDİRİLMİŞTİR"

İstanbul İli Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan,

Silahlı Terör Örgütüne Yardım Etme suçundan İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliğinin 23.03.2025 tarihli ve 2025/348 Sorgu sayılı kararına istinaden tutuklanmış;

Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırılmıştır.

5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46'ncı maddeleri uyarınca Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, İstanbul Valiliğince Şişli Belediyesi Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir.