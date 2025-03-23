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  4. Son dakika... Soruşturmanın kritik isimleri tutuklandı! Murat Çalık, Resul Emrah Şahan, Mahir Polat...

Son dakika... Soruşturmanın kritik isimleri tutuklandı! Murat Çalık, Resul Emrah Şahan, Mahir Polat...

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
23.03.2025 13:13
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Son dakika... İstanbul'da başlatılan çifte soruşturma kapsamında tutuklama kararları art arda geliyor. Birçok ismin tutuklandığı soruşturmalar kapsamında 3 kritik isim de tutuklananlar arasında yer aldı. Buna göre Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat 'terör' soruşturması, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık ise 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklandı.

Son dakika... Soruşturmanın kritik isimleri tutuklandı! Murat Çalık, Resul Emrah Şahan, Mahir Polat...

Son dakika... Türkiye'nin son günlerdeki tek gündem maddesi İstanbul'da başlatılan 'terör' ve 'yolsuzluk' soruşturması oldu. Çarşamba sabahı başlatılan soruşturma kapsamında aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 92 kişinin tutuklanması talep edilmişti.

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İMAMOĞLU'NA 'YOLSUZLUK' SORUŞTURMASINDAN TUTUKLAMA

Bu kapsamda bugün mahkemeye sevk edilen isimler hakkında kararlar da çıkmaya başladı. Kararlara göre İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'terör' soruşturmasından serbest bırakıldı, 'yolsuzluk' soruşturmasından ise tutuklandı.

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Resul Emrah Şahan

ŞAHAN VE POLAT 'TEÖR' SORUŞTURMASINDA TUTUKLANDI

Öte yandan soruşturma kapsamında kritik isimler de tutuklandı. Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekreteri Mahir Polat, 'terör' soruşturması kapsamında tutuklandı.

ŞAHAN'IN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan da hakimlik ifadesinde, "Kesinlikle terörle herhangi bir irtibatım ya da bağlantım mümkün değildir. Benden teröre destek çıkmaz. Partimizin gündeminde kent uzlaşısı yoktur. Kent uzlaşısı hakkında herhangi bir bilgiye sahip değilim. Para trafiğiyle ilgili herhangi bir bilgim yoktur. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" şeklinde konuştu.

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Mahir Polat

POLAT: "BÖYLE BİR SUÇLAMAYLA MUHATAP OLMA RENCİDE EDİCİDİR"

Öte yandan tutuklanan Polat hakimlik ifadesinde, "Hem akademisyen hem bürokratım. Siyasi bir geçmişim yok. Benim terör ya da terör örgütleriyle herhangi bir bağlantım yoktur. Bu kimlik ve kariyer üzerine böyle bir suçlamayla muhatap olma rencide edicidir. Suçlamaları destekleyecek herhangi bir siyasi çevrem yoktur. Suçlamayı kabul etmiyorum." dedi.

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANI MURAT ÇALIK TUTUKLANDIĞINI DUYURDU

Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık ise 'yolsuzluk' suçundan tutuklananlar arasında yer aldı. Tutuklandığını sosyal medya hesabından duyuran Çalık, "Bugün tutuklanan biz değil, mutlak egemenliğin hakimi bu milletin iradesidir. Ne ailemin, ne partimin, ne yol arkadaşlarımın, ne de Beylikdüzü’ndeki tek bir komşumuzun başını öne eğecek bir sürecin içerisinde yer almadım.

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Murat Çalık

"BAŞIMIZ DİK, ALNIMIZ AK"

Ne yaptıysak bu ülkenin çocuklarının daha eşit, daha adil büyümesi için, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emaneti olan Cumhuriyet’i geleceğe taşımak için yaptık. İçiniz rahat olsun. Başımız dik, alnımız ak. Milletimiz büyüktür" ifadelerini kullandı.

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