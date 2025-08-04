Son dakika | Sosyal medya kullanıcılarını ağlarına böyle düşürüyorlarmış! 44 kişi yakalandı, yöntemleri deşifre oldu: 1 milyar TL işlem hacmi...

Son dakika haberi: 6 il merkezli “Nitelikli Dolandırıcılık, Bilişim Sistemine Girme ve Yasa Dışı Bahis” suçlarına yönelik jandarma tarafından son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda 44 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonların detaylarını ve görüntülerini sosyal medyadan paylaştı.

1 MİLYAR TL'LİK İŞLEM HACMİ

Buna göre; yakalanan 44 şüphelinin hesaplarında 1 milyar TL’lik işlem hacmi tespit edildi. Şüphelilerden 24’ü tutuklandı, 12’si hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor.

SOSYAL MEDYA KULLANICILARI DİKKAT: BİLGİLERİ BÖYLE ELE GEÇİRİYORLAR

Şüphelilerin;

Sosyal medya ve sahte internet siteleri üzerinden "kripto borsasında para kazanma" ilanıyla vatandaşlarımızı dolandırdıkları,

Sosyal medya platformları üzerinden sahte ürün satış ilanı vererek haksız kazanç sağladıkları,

İnternet ortamında yasa dışı sorgu paneli kullanarak vatandaşlarımızın kişisel bilgilerini ele geçirdikleri,

Yasa dışı bahis siteleri üzerinden sosyal medya platformlarında reklam yaptıkları tespit edildi.