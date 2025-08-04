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Son dakika | Sosyal medya kullanıcılarını ağlarına böyle düşürüyorlarmış! 44 kişi yakalandı, yöntemleri deşifre oldu: 1 milyar TL işlem hacmi...

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Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: Sosyal medya kullanıcılarını ağlarına düşürüp kimlik bilgilerini ele geçiren onlarca şüpheli yakalandı. Şüphelilerin sosyal medya platformları ve sahte internet siteleri üzerinden vatandaşları dolandırma yöntemleri deşifre oldu. Dolandırıcıların hesaplarında 1 milyar TL'lik işlem hacmi tespit edildi.

Son dakika haberi: 6 il merkezli “Nitelikli Dolandırıcılık, Bilişim Sistemine Girme ve Yasa Dışı Bahis” suçlarına yönelik jandarma tarafından son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda 44 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonların detaylarını ve görüntülerini sosyal medyadan paylaştı.

Son dakika | Sosyal medya kullanıcılarını ağlarına böyle düşürüyorlarmış! 44 kişi yakalandı, yöntemleri deşifre oldu: 1 milyar TL işlem hacmi... 1

1 MİLYAR TL'LİK İŞLEM HACMİ

Buna göre; yakalanan 44 şüphelinin hesaplarında 1 milyar TL’lik işlem hacmi tespit edildi. Şüphelilerden 24’ü tutuklandı, 12’si hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor.

Son dakika | Sosyal medya kullanıcılarını ağlarına böyle düşürüyorlarmış! 44 kişi yakalandı, yöntemleri deşifre oldu: 1 milyar TL işlem hacmi... 2

SOSYAL MEDYA KULLANICILARI DİKKAT: BİLGİLERİ BÖYLE ELE GEÇİRİYORLAR

Şüphelilerin;

  • Sosyal medya ve sahte internet siteleri üzerinden "kripto borsasında para kazanma" ilanıyla vatandaşlarımızı dolandırdıkları,
  • Sosyal medya platformları üzerinden sahte ürün satış ilanı vererek haksız kazanç sağladıkları,
  • İnternet ortamında yasa dışı sorgu paneli kullanarak vatandaşlarımızın kişisel bilgilerini ele geçirdikleri,
  • Yasa dışı bahis siteleri üzerinden sosyal medya platformlarında reklam yaptıkları tespit edildi.

Son dakika | Sosyal medya kullanıcılarını ağlarına böyle düşürüyorlarmış! 44 kişi yakalandı, yöntemleri deşifre oldu: 1 milyar TL işlem hacmi... 3

Son dakika | Sosyal medya kullanıcılarını ağlarına böyle düşürüyorlarmış! 44 kişi yakalandı, yöntemleri deşifre oldu: 1 milyar TL işlem hacmi... 4

Son dakika | Sosyal medya kullanıcılarını ağlarına böyle düşürüyorlarmış! 44 kişi yakalandı, yöntemleri deşifre oldu: 1 milyar TL işlem hacmi... 5

Son dakika | Sosyal medya kullanıcılarını ağlarına böyle düşürüyorlarmış! 44 kişi yakalandı, yöntemleri deşifre oldu: 1 milyar TL işlem hacmi... 6

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sosyal medya dolandırıcılık dolandırıcı nitelikli dolandırıcılık
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