Son dakika | Sosyal medya kullanıcılarını ağlarına böyle düşürüyorlarmış! 44 kişi yakalandı, yöntemleri deşifre oldu: 1 milyar TL işlem hacmi...

Son dakika haberi: 6 il merkezli “Nitelikli Dolandırıcılık, Bilişim Sistemine Girme ve Yasa Dışı Bahis” suçlarına yönelik jandarma tarafından son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda 44 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonların detaylarını ve görüntülerini sosyal medyadan paylaştı.
Buna göre; yakalanan 44 şüphelinin hesaplarında 1 milyar TL’lik işlem hacmi tespit edildi. Şüphelilerden 24’ü tutuklandı, 12’si hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor.
Şüphelilerin;
6 il merkezli “Nitelikli Dolandırıcılık, Bilişim Sistemine Girme ve Yasa Dışı Bahis” suçlarına yönelik Jandarmamız tarafından son 1 haftada düzenlenen operasyonlarımızda; hesaplarında 1 Milyar TL’lik işlem hacmi bulunan 44 şüpheliyi yakaladık❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 4, 2025
Şüphelilerden:
⛔️24’ü TUTUKLANDI.… pic.twitter.com/IAP8KTS7Cf
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