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Son dakika | "Şunu atalım dışarı" demişti! Kadıköy Belediyesi Meclis Üyesi Ahmet Kurtuluş hakkında yeni karar

09.03.2025 15:48
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Son dakika haberi: Kadıköy Belediyesi Meclis Üyesi Ahmet Kurtuluş, AK Parti Grup Başkanvekili Elif Lale Bilgili'ye yönelik sözleri nedeniyle gözaltına alınmıştı. Kurtuluş hakkında yeni gelişme yaşandı.

Son dakika | "Şunu atalım dışarı" demişti! Kadıköy Belediyesi Meclis Üyesi Ahmet Kurtuluş hakkında yeni karar

Son dakika haberi: Dün Kadıköy Belediye Meclisinde yaşanan tartışma sonrası gözaltına alınan Kadıköy Belediyesi Meclis Üyesi Kurtuluş yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Kadıköy Belediye Meclisi, mart ayı toplantılarının üçüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Ahmet Kurtuluş başkanlığında gerçekleştirilmişti.

Meclis'te CHP'li Meclis üyelerinin gündem dışı konuşmalarının ardından söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Elif Lale Bilgili'nin konuşmasına devam ederken araya giren Meclis 1. Başkanvekili Kurtuluş, her konuşmacının konuşma süresinin beş dakika olduğunu söylemişti.

Daha sonra konuşmasına devam eden Bilgili'ye süresinin dolduğunu söyleyen Kurtuluş, mikrofonunu kapatmıştı.

AK Parti'li Meclis Üyesi Bilgili'nin bu duruma tepki göstermesi üzerine Kurtuluş, teknik ekipten canlı yayının kesilmesini istemişti.

Talep üzerine yaşanan tartışmanın ardından Kurtuluş, "Bu şekil yok yahu. Bu, olmaz böyle. Şunu çıkaralım, atalım dışarı Allah aşkına. En son bu noktaya geldik." ifadelerini kullanmıştı.

Bilgili ise bu sözlere tepki göstererek salondan ayrılmıştı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kadıköy Belediyesi Meclis 1. Başkanvekili Ahmet Kurtuluş hakkında, AK Parti'li Meclis Üyesi Elif Lale Bilgili'ye yönelik ifadeleri nedeniyle parti içi disiplin süreci başlatıldığını bildirmişti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca resen başlatılan soruşturma kapsamında Kurtuluş gözaltına alınmıştı.

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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