SON DAKİKA | TEM Otoyolu'nda feci kaza! 8 yaralı var, trafik durdu
25.08.2025 08:14
Son dakika haberi: TEM Otoyolu Halkalı mevkisinde aralarında kamyonun ve otobüsün de karıştığı kaza nedeniyle trafik durdu. Kazada ilk belirlemelere göre 8 yaralının olduğu öğrenilirken, tüm şeritler trafiğe kapandı.
Kazanın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
