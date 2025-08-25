HABER

SON DAKİKA | TEM Otoyolu'nda feci kaza! 8 yaralı var, trafik durdu

Son dakika haberi: TEM Otoyolu Halkalı mevkisinde aralarında kamyonun ve otobüsün de karıştığı kaza nedeniyle trafik durdu. Kazada ilk belirlemelere göre 8 yaralının olduğu öğrenilirken, tüm şeritler trafiğe kapandı.

Kazanın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

