Son dakika! Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu gözaltına alındı

Son dakika! İzmir Cumhuriyet Başsavcışığı tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik "yolsuzluk" ve "usulsüzlük" iddialarıyla başlatılan soruşturma kapsamında sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında 157 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi. Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA KİŞİ...

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Büyükşehir Belediyesi’nde bazı kamu kaynaklarının usulsüz kullanıldığı iddiaları üzerine başlattığı soruşturmayı operasyon aşamasına taşıdı. Sabahın erken saatlerinde İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyon kapsamında gözaltı kararı verilen isimler arasında eski başkan Tunç Soyer’in de yer aldığı öğrenildi.

YOLSUZLUK VE USULSÜZLÜK İDDİALARI

EKOL'de yer alan habere göre iddiaların belediyede Soyer döneminde yürütülen bazı ihaleler ve harcamalarla ilgili olduğu ileri sürüldü. Yetkililer, kamu zararına yol açtığı değerlendirilen işlemler için toplanan belgelerin incelemeye alındığını belirtti.

SOYER VE BAZI ÜST DÜZEY İSİMLER GÖZALTINDA

Operasyon kapsamında gözaltına alınan kişilerin ifadeleri alınmak üzere İzmir Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şubesi’ne götürüldüğü belirtildi. Gözaltına alınan isimler arasında belediyeye bağlı bazı şirketlerin eski yöneticileri ve birim amirlerinin de bulunduğu ifade ediliyor.

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER

"İhaleye Fesat Karıştırma, Edimin İfasına Fesat Karıştırma, Nitelikli Dolandırıcılık" suçlamalarının yer aldığı soruşturma kapsamındaki operasyonda, İzmir Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Eski Genel Sekreteri Barış Karcı, İZBETON Eski Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın, Buca Belediye Başkan Yardımcısı Engin Güzel, İzmir Büyükşehir Belediyesi Eski Genel Sekreter Yardımcısı Özgür Ozan Yılmaz, İzmir Ticaret Odası Meclis Üyesi Çağlar Kalkan, İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi Başhekim Yardımcısı Gaffar Karadoğan, İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, Bayraklı Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hanifi Mert Yılmaz, CHP Bornova İlçe Başkan Yardımcısı Haydar İzgin, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Övünç Özgen ve CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol’un oğlu Fırat Erkol’un da gözaltına alınan isimlerden olduğu öğrenildi.