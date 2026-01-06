Son dakika | Karadeniz'de sürüklenen Türk gemisi karaya oturdu! Mürettebat hızla ayrıldı

Son dakika haberi: Karadeniz'de sürüklenip Kerç Boğazı'nda karaya oturan gemiden 3'ü Türk 11 kişilik mürettebat ayrıldı.

DGM DETAYLARI DUYURDU

Denizcilik Genel Müdürlüğünden olayla ilgili açıklama geldi. Sosyal medyadan yapılan açıklamaya göre; Karadeniz’de sürüklenerek Kerç Boğazı güneyinde karaya oturarak su alan Türk sahipli HAPPY ARAS gemisindeki 3'ü Türk 11 mürettebatın tamamı AAKKM koordinesinde emniyetle gemiden ayrıldı.

SAĞLIK DURUMLARI NASIL?

Mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Gelişmeler takip ediliyor...