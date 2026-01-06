HABER

Son dakika | Karadeniz'de sürüklenen Türk gemisi karaya oturdu! Mürettebat hızla ayrıldı

Son dakika haberi: Türk gemisi Kerç Boğazında karaya oturdu. Denizcilik Genel Müdürlüğünden gemi ve mürettebatın durumuna ilişkin açıklama geldi.

Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: Karadeniz'de sürüklenip Kerç Boğazı'nda karaya oturan gemiden 3'ü Türk 11 kişilik mürettebat ayrıldı.

Son dakika | Karadeniz de sürüklenen Türk gemisi karaya oturdu! Mürettebat hızla ayrıldı 1

DGM DETAYLARI DUYURDU

Denizcilik Genel Müdürlüğünden olayla ilgili açıklama geldi. Sosyal medyadan yapılan açıklamaya göre; Karadeniz’de sürüklenerek Kerç Boğazı güneyinde karaya oturarak su alan Türk sahipli HAPPY ARAS gemisindeki 3'ü Türk 11 mürettebatın tamamı AAKKM koordinesinde emniyetle gemiden ayrıldı.

Son dakika | Karadeniz de sürüklenen Türk gemisi karaya oturdu! Mürettebat hızla ayrıldı 2

SAĞLIK DURUMLARI NASIL?

Mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Son dakika | Karadeniz de sürüklenen Türk gemisi karaya oturdu! Mürettebat hızla ayrıldı 3

Gelişmeler takip ediliyor...

