HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

SON DAKİKA | Hamas'ın hamlesine Türkiye dahil 8 ülkeden ortak açıklama! "Memnuniyetle karşılıyoruz"

Son dakika haberi... Türkiye, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Pakistan, Suudi Arabistan, Katar ve Mısır Dışişleri Bakanları Gazze için ortak açıklamada bulundu. Ortak açıklamada, Hamas'ın rehinelerin serbest bırakılması ve müzakerelerin başlaması konusundaki adımlarının memnuniyetle karşılandığı ifade edildi!

SON DAKİKA | Hamas'ın hamlesine Türkiye dahil 8 ülkeden ortak açıklama! "Memnuniyetle karşılıyoruz"
Doğukan Akbayır

Son dakika haberi... Hamas, geçtiğimiz gün ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planı için kabul etmiş ve müzakerelere başlanacağını açıklamıştı. Hamas'ın bu hamlesine Türkiye, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Pakistan, Suudi Arabistan, Katar ve Mısır'ın dışişleri bakanlarından yanıt geldi.

SON DAKİKA | Hamas ın hamlesine Türkiye dahil 8 ülkeden ortak açıklama! "Memnuniyetle karşılıyoruz" 1

"MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ"

Türkiye dahil 8 ülkenin yaptığı ortak açıklamada, "Hamas'ın rehinelerin serbest bırakılması ve müzakerelerin derhal başlatılmasına dair öneri konusunda attığı adımları memnuniyetle karşılıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

SON DAKİKA | Hamas ın hamlesine Türkiye dahil 8 ülkeden ortak açıklama! "Memnuniyetle karşılıyoruz" 2

HAMAS KABUL ETMİŞTİ

İsrail saldırılarının sona erdirilmesi ve Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesinin sağlanması amacıyla saha koşullarının sağlanması durumunda tüm İsrailli esirleri serbest bırakmayı kabul ettiğini duyuran Hamas, bu bağlamda ayrıntılar için arabulucularla derhal müzakerelere başlamaya hazır olduğunu bildirmişti.

SON DAKİKA | Hamas ın hamlesine Türkiye dahil 8 ülkeden ortak açıklama! "Memnuniyetle karşılıyoruz" 3

"PRENSİPTE ANA HATLARIYLA ABD PLANI ÜZERİNDE ANLAŞTIK"

Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk, Al Jazeera televizyonuna yaptığı açıklamada, Hamas'ın Trump'ın planına verdiği yanıta ilişkin konuşmuştu.

Ebu Merzuk, Hamas'ın silahları gelecekteki Filistin devletine teslim edeceğini ve Filistin halkının geleceğinin Hamas'ın tek başına karar veremeyeceği ulusal bir mesele olduğunu söylemişti.

"Prensipte ana hatlarıyla ABD planı üzerinde anlaştık." diyen Ebu Merzuk, planın uygulanmasının arabulucular üzerinden yapılacak detaylı müzakereler gerektirdiğine dikkati çekmişti.

SON DAKİKA | Hamas ın hamlesine Türkiye dahil 8 ülkeden ortak açıklama! "Memnuniyetle karşılıyoruz" 4

Ebu Merzuk, Hamas'ın "silahlar ve Hamas ile ilgili tüm konularda müzakereler yapacağını" aktarmıştı.

Barış gücüyle ilgili tüm detayların açıklığa kavuşturulması gerektiğini belirten Ebu Merzuk, Hamas'ın silahlarını gelecekteki Filistin devletine devredeceğini ve bu silahların Gazze'yi yönetenlerin elinde olacağını ifade etmişti.

Ebu Merzuk, Gazze'nin yönetiminin Filistin yönetimi yetkisinde bağımsız bir heyete devredilmesi konusunda ulusal bir mutabakatın bulunduğunu hatırlatmıştı.

Hamas'ın "ulusal kurtuluş hareketi" olduğunun altını çizen Ebu Merzuk, planda yer alan "terörizm" nitelemesinin Hamas'a karşı uygulanamayacağını belirtmişti.

Kaynak: AA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mağarada mahsur kalan çocuklar için harekete geçildiMağarada mahsur kalan çocuklar için harekete geçildi
Dedektif gibi iz sürdü! 15 ay önce çaldırmıştı, yerini bulduDedektif gibi iz sürdü! 15 ay önce çaldırmıştı, yerini buldu

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Gazze
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.