SON DAKİKA | Hamas'ın hamlesine Türkiye dahil 8 ülkeden ortak açıklama! "Memnuniyetle karşılıyoruz"

Son dakika haberi... Hamas, geçtiğimiz gün ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planı için kabul etmiş ve müzakerelere başlanacağını açıklamıştı. Hamas'ın bu hamlesine Türkiye, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Pakistan, Suudi Arabistan, Katar ve Mısır'ın dışişleri bakanlarından yanıt geldi.

"MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ"

Türkiye dahil 8 ülkenin yaptığı ortak açıklamada, "Hamas'ın rehinelerin serbest bırakılması ve müzakerelerin derhal başlatılmasına dair öneri konusunda attığı adımları memnuniyetle karşılıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

HAMAS KABUL ETMİŞTİ

İsrail saldırılarının sona erdirilmesi ve Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesinin sağlanması amacıyla saha koşullarının sağlanması durumunda tüm İsrailli esirleri serbest bırakmayı kabul ettiğini duyuran Hamas, bu bağlamda ayrıntılar için arabulucularla derhal müzakerelere başlamaya hazır olduğunu bildirmişti.

"PRENSİPTE ANA HATLARIYLA ABD PLANI ÜZERİNDE ANLAŞTIK"

Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk, Al Jazeera televizyonuna yaptığı açıklamada, Hamas'ın Trump'ın planına verdiği yanıta ilişkin konuşmuştu.

Ebu Merzuk, Hamas'ın silahları gelecekteki Filistin devletine teslim edeceğini ve Filistin halkının geleceğinin Hamas'ın tek başına karar veremeyeceği ulusal bir mesele olduğunu söylemişti.

"Prensipte ana hatlarıyla ABD planı üzerinde anlaştık." diyen Ebu Merzuk, planın uygulanmasının arabulucular üzerinden yapılacak detaylı müzakereler gerektirdiğine dikkati çekmişti.

Ebu Merzuk, Hamas'ın "silahlar ve Hamas ile ilgili tüm konularda müzakereler yapacağını" aktarmıştı.

Barış gücüyle ilgili tüm detayların açıklığa kavuşturulması gerektiğini belirten Ebu Merzuk, Hamas'ın silahlarını gelecekteki Filistin devletine devredeceğini ve bu silahların Gazze'yi yönetenlerin elinde olacağını ifade etmişti.

Ebu Merzuk, Gazze'nin yönetiminin Filistin yönetimi yetkisinde bağımsız bir heyete devredilmesi konusunda ulusal bir mutabakatın bulunduğunu hatırlatmıştı.

Hamas'ın "ulusal kurtuluş hareketi" olduğunun altını çizen Ebu Merzuk, planda yer alan "terörizm" nitelemesinin Hamas'a karşı uygulanamayacağını belirtmişti.

Kaynak: AA