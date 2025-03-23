Son dakika... Tutuklanan İmamoğlu'ndan ilk sözler: "Dimdik ayaktayım, asla eğilmeyeceğim"

Son dakika... 'Yolsuzluk' ve 'Terör' soruşturmaları kapsamında tutuklanması talep edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'Yolsuzluk' soruşturmasından tutuklandı, 'Terör' soruşturmasından ise serbest kaldı.

İMAMOĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA: "DİMDİK AYAKTAYIM, ASLA YENİLMEYECEĞİM"

Tutuklanma kararı sonrası İBB Başkanı İmamoğlu sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

İmamoğlu yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:



"Korkunun ecele faydası yok! Öyle de yenileceksin! Böyle de yenileceksin. Haklılığımıza, cesaretimize, tevazumuza, güler yüzümüze yenileceksin!

Aziz Milletim; Asla üzülmeyin, mahzun olmayın, umudunuzu yitirmeyin. Demokrasimize yapılan bu darbeyi, bu kara lekeyi el birliğiyle söküp atacağız.

Bu süreci yöneten insanların, hem bu dünyada hem de ahirette yüce Yaradan huzurunda hesap vereceği günler yakındır. 86 milyon vatandaşımı sandığa koşmaya, demokrasi ve adalet mücadelesini tüm dünyaya duyurmaya davet ediyorum. Dimdik ayaktayım, asla eğilmeyeceğim. Her şey çok güzel olacak…"