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  4. Son dakika| Twitter (X) çöktü mü? Sosyal medya platformu X’e ne oldu?

Son dakika| Twitter (X) çöktü mü? Sosyal medya platformu X’e ne oldu?

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
27.03.2025 22:38
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Sosyal medya platformları'ndan X'e erişim problemleri yaşanıyor. 'Twitter çöktü mü?' sorularının cevabı aranırken kullanıcılar akışın yenilenmediğine dair geri bildirimlerde bulunuyor. Henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi.

Son dakika| Twitter (X) çöktü mü? Sosyal medya platformu X’e ne oldu?

Türkiye’de son günlerde sosyal medya platformlarında erişim sorunları yaşanıyor. Peki Twitter'a (X) çöktü mü? Sosyal medya platformlarına erişim sorunu yaşayan kullanıcılar sorunun neyden kaynaklandığını merak ediyor. Kullanıcılar akış yenileme problemleri yaşadıklarını belirtiyor.

Gece saatlerinde başlayan sorunla ilgili birçok kişi X yani "Twitter çöktü mü, akış neden yenilenmiyor? Erişim neden sağlanamıyor?" sorularını araştırıyor.

X'TE AKIŞ VE GİRİŞ SORUNU

Eski ismi Twitter olan X platformunda da kullanıcılar, akış yenileme, tweet paylaşımında aksamalar olduğunu iletti.

RESMİ BİR AÇIKLAMA YAPILMADI!

Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Twitter twitter erişim sorunu
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