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Son dakika! Ukrayna'da Zaporijya Nükleer Tesisi vuruldu, dumanlar yükseliyor! Uluslararası Atom Enerji Kurumu duyurdu

Son dakika... Uluslararası Atom Enerji Kurumu, Ukrayna'da bulunan Zaporijya Nükleer Tesisleri'nin vurulduğunu duyurdu. Tesisisin yakınlarından patlama sesi duyulduğunu bildirdi.

Son dakika! Ukrayna'da Zaporijya Nükleer Tesisi vuruldu, dumanlar yükseliyor! Uluslararası Atom Enerji Kurumu duyurdu
Mustafa Fidan

Uluslararası Atom Enerji Kurumu: "Ukrayna'nın Zaporijya Nükleer Tesisleri'nde patlama sesi duyuldu, tesisin yakınlarından dumanlar yükseliyor"

Yapılan açıklamada, "Yardımcı tesis vuruldu. Bin 200 metre uzaklıktaki tesiste hala dumanlar yükseliyor.

Son dakika! Ukrayna da Zaporijya Nükleer Tesisi vuruldu, dumanlar yükseliyor! Uluslararası Atom Enerji Kurumu duyurdu 1

Ayrıntılar geliyor...

2024 YILINDA DA ZAPORİJYA NÜKLEER GÜÇ SANTRALİ'NDE YANGIN ÇIKMIŞTI

Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olan Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nin soğutma sisteminde yangın çıktı. Rusya'nın ilhak ettiği Zaporijya’nın sözde Bölge Valisi Yevgeniy Balitskiy, yaptığı yazılı açıklamada, “Santralde bulunan 6 ünite soğuk durdurma durumunda, patlama veya başka bir tehlike bulunmuyor.” ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna nükleer enerji nükleer
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