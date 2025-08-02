Son dakika! Ukrayna'da Zaporijya Nükleer Tesisi vuruldu, dumanlar yükseliyor! Uluslararası Atom Enerji Kurumu duyurdu

Uluslararası Atom Enerji Kurumu: "Ukrayna'nın Zaporijya Nükleer Tesisleri'nde patlama sesi duyuldu, tesisin yakınlarından dumanlar yükseliyor"

Yapılan açıklamada, "Yardımcı tesis vuruldu. Bin 200 metre uzaklıktaki tesiste hala dumanlar yükseliyor.

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2024 YILINDA DA ZAPORİJYA NÜKLEER GÜÇ SANTRALİ'NDE YANGIN ÇIKMIŞTI

Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olan Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nin soğutma sisteminde yangın çıktı. Rusya'nın ilhak ettiği Zaporijya’nın sözde Bölge Valisi Yevgeniy Balitskiy, yaptığı yazılı açıklamada, “Santralde bulunan 6 ünite soğuk durdurma durumunda, patlama veya başka bir tehlike bulunmuyor.” ifadesini kullandı.