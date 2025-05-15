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Son dakika | 'İstanbul' kararını açıkladı! Zelenskiy'den Türkiye'de çarpıcı açıklama: "Rusya savaşı bitirmek istemiyor"

Son dakika haberi: Dünyanın gözü bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Ukrayna lideri Zelenskiy'in Ankara'daki görüşmesindeydi. Görüşmenin ardından Zelenskiy, Ukrayna heyetinin Rus tarafıyla görüşmek için yarın İstanbul'a gideceğini duyurdu. Rusya'nın savaşı bitirmek istemediğini savunan Zelenskiy "Ateşkes olmayacaksa, ciddi kararlar alınmayacaksa partnerlerimizden Rusya'nın hızlı karar alması için yaptırımlar istiyoruz" çağrısında bulundu.

Son dakika | 'İstanbul' kararını açıkladı! Zelenskiy'den Türkiye'de çarpıcı açıklama: "Rusya savaşı bitirmek istemiyor"
Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geldi. Zelenskiy, görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleyip gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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UKRAYNA HEYETİ İSTANBUL'A YARIN GİDİYOR

Rusya-Ukrayna savaşındaki ateşkes görüşmelerine değinen Zelenskiy "Müzakere sürecinde maalesef karar alıcıların yer almadığını görüyoruz. Talep Rusya'dan gelmişti. Kararlılığımızı ifade etmek istiyorum, İstanbul'a heyetimizi yarın gönderme kararı aldık. Rusya tarafının bu görüşmeye yönelik ciddiyetsiz tavrını sürdürdüğünü görüyoruz" diye konuştu.

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"ABD VE TÜRKİYE TARAFINDAN NET MESAJLAR BEKLİYORUZ"

Zelenskiy'in gazetecilerin sorularına verdiği yanıtlardan öne çıkan satır başları ise şu şekilde:

  • ABD ve Türkiye temsilcileriyle de görüşeceğiz. Rus temsilcilerle de görüşeceğiz. ABD ve Türkiye tarafından bir şeylerin somutlaşmasına dair net mesajlar bekliyoruz. Küçük bir barışı bile pas geçmeyeceğiz. Koşulsuz ateşkes olmalı.

"ATEŞKES OLMAYACAKSA RUSYA'YA YAPTIRIM İSTİYORUZ"

  • Adil bir barış olmalıdır. Sonuç istiyorsak heyetler karar almalı. Rusya savaşı bitirmek istemiyor. Ateşkes olmayacaksa, ciddi kararlar alınmayacaksa partnerlerimizden Rusya'nın hızlı karar alması için yaptırımlar istiyoruz.

  • En önemli görevimiz Ukrayna için yapıcı olmaktır. Yaptırım paketi bekliyoruz, Rusya savaşı bitirmek istemiyorsa devreye konmalı. Kremlin lideri, kendi liderliğini göstermeli. Hadi gelin görüşelim. Biz şu an Ankara'dayız. ABD ve Türkiye, Rusya tarafının saygısızlık yaptığını düşünüyor, bu benim fikrim tabi ama burada üçüncü taraflar var.

'KIRIM' MESAJI: TÜRKİYE BİZİ DESTEKLİYOR

  • Kırım Ukrayna'nın bir parçasıdır. Türkiye bu konuda bizi destekliyor.

"GÖRÜŞME BUGÜN VEYA YARIN OLABİLİR"

  • Müzakerelerde 3. taraf olarak Türkiye ve ABD olmalı. Görüşme bu akşam veya yarın olabilir.
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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna Vladimir Putin Vladimir Zelenskiy
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