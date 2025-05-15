Son dakika | 'İstanbul' kararını açıkladı! Zelenskiy'den Türkiye'de çarpıcı açıklama: "Rusya savaşı bitirmek istemiyor"

Son dakika haberi: Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geldi. Zelenskiy, görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleyip gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Rusya-Ukrayna savaşındaki ateşkes görüşmelerine değinen Zelenskiy "Müzakere sürecinde maalesef karar alıcıların yer almadığını görüyoruz. Talep Rusya'dan gelmişti. Kararlılığımızı ifade etmek istiyorum, İstanbul'a heyetimizi yarın gönderme kararı aldık. Rusya tarafının bu görüşmeye yönelik ciddiyetsiz tavrını sürdürdüğünü görüyoruz" diye konuştu.
Zelenskiy'in gazetecilerin sorularına verdiği yanıtlardan öne çıkan satır başları ise şu şekilde:
Adil bir barış olmalıdır. Sonuç istiyorsak heyetler karar almalı. Rusya savaşı bitirmek istemiyor. Ateşkes olmayacaksa, ciddi kararlar alınmayacaksa partnerlerimizden Rusya'nın hızlı karar alması için yaptırımlar istiyoruz.
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