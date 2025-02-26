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  4. Son dakika|Ukrayna ile ABD değerli madenler için anlaştı! Zelenskiy, Beyaz Saray'da Trump ile görüşecek

Son dakika|Ukrayna ile ABD değerli madenler için anlaştı! Zelenskiy, Beyaz Saray'da Trump ile görüşecek

26.02.2025 00:20
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Ukrayna ve ABD, değerli madenler, gaz ve petrol anlaşmasına vardı. ABD, 500 milyar dolar şartını kaldırdı, Ukrayna da imzayı kabul etti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Cuma günü Trump ile görüşmek üzere Washington'a gitmeyi planlıyor.

Son dakika|Ukrayna ile ABD değerli madenler için anlaştı! Zelenskiy, Beyaz Saray'da Trump ile görüşecek

Ukrayna ve ABD, değerli madenler, gaz ve petrol anlaşmasına vardı. Aktarılanlara göre ABD, 500 milyar dolar şartını kaldırdı, Ukrayna da imzayı kabul etti. Ayrıca anlaşma Ukrayna’nın halihazırda kazanç sağladığı projeleri de kapsamayacak. Gelecekte çıkarılacak maden, gaz ve petrolün %50’si olarak anlaşıldı. ABD anlaşma çerçevesinde Ukrayna’ya güvenlik garantisi sözü vermiyor.

Reuters'ın aktardığına göre; Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Cuma günü Trump ile görüşmek üzere Washington'a gitmeyi planlıyor.

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BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, düzenlediği basın brifinginde ABD ile Ukrayna arasında imzalanması beklenen kıymetli madenler anlaşmasına ilişkin değerlendirme yaptı.

Leavitt, "Bu anlaşmanın imzalanması kritik önem taşıyor. Başkan Trump, Zelenskiy'nin bu anlaşmayı imzalamasını bekliyor. Bu anlaşma, Ukrayna'nın savunmasını finanse eden Amerikan vergilerini telafi edecek ve aynı zamanda savaş nedeniyle cehennemi yaşayan Ukrayna ile kalıcı bir ekonomik ortaklık yaratacaktır." değerlendirmesini yaptı.

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Trump'ın Rusya-Ukrayna savaşının sona erdiğini görme konusunda kararlı olduğunu ifade eden Leavitt, "Kendisi kan dökülmesinin ve ölümlerin durduğunu görmek istiyor. Başkan, önceki yönetimin beceriksizliği nedeniyle bu karmaşayı miras aldı ve bunu düzeltmeye kararlı. Rusya ve Ukrayna'da ve ayrıca Orta Doğu'da bir barış anlaşması yapmaya çok kararlı." şeklinde konuştu.

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Maden Ukrayna abd
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