Son dakika | Ukrayna yolcusuydu, Kocaeli’de karaya oturdu! Karaya çarpan kargo gemisinde hareketlilik

Son dakika haberi: Kocaeli'de kargo gemisi karaya oturdu. Gemideki mürettebatı kurtarmak için çalışma yapıldı. Kurtarma çalışmalarından nefes kesen anlar kameraya yansıdı.

Son dakika haberi: "RAPİD" isimli ticari gemi henüz belirlenemeyen bir nedenle kıyıya çok yakın seyir halindeyken kayalıklara çarptı. Çarpmanın etkisiyle gemi karaya oturdu.

UKRAYNA YOLCUSUYDU

Yaklaşık 81 metre uzunluğunda ve 10 metre genişliğinde olan geminin Tanzanya bayraklı olduğu ve Ukrayna’nın Chornomorsk Limanı’na gitmek üzere seyrettiği öğrenildi.

Olayın ardından bölgeye sahil güvenlik ve ilgili ekipler sevk edildi.

(İHA)

7 kişilik mürettebatı kurtarma çalışması kameraya işte böyle yansıdı:

Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Tanzanya Ukrayna gemi kargo
