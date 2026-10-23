Son dakika | Zonguldak’ta maden ocağında patlama! Kahreden haber: 2 işçi öldü, 5 yaralı var

Son dakika haberi: Zonguldak’ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde özel bir maden ocağında grizu patlaması meydana geldi.

2 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Vali Osman Hacıbektaşoğlu ocakta 8 kişinin çalıştığını, 2'sinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

MADENDEKİ SON İŞÇİYE ULAŞILDI

Bir işçinin halen göçük altında olduğunu söyleyen Hacıbektaşoğlu, işçiye ulaşıldığını ancak hayatini durumunun henüz teyit edilmediğini ifade etti.

5 YARALIDAN 3'ÜNÜN DURUMU İYİ

Hacıbektaşoğlu'nun açıklamasına göre yaralı 5 işçiden 3'ünün durumu iyi, 2'si ise yanık olduğu için entübe edildi.

Olay yerinden ilk görüntüler:

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır