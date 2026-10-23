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Son dakika | Zonguldak’ta maden ocağında patlama! Kahreden haber: 2 işçi öldü, 5 yaralı var

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Son dakika haberi: Zonguldak’ta özel bir maden ocağında grizu patlaması oldu. Patlamada 2 işçi yaşamını yitirdi, 5 işçi ise yaralandı. Göçük altında mahsur kalan son işçinin çıkarılması için çalışmalar sürüyor.

Son dakika haberi: Zonguldak’ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde özel bir maden ocağında grizu patlaması meydana geldi.

2 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Vali Osman Hacıbektaşoğlu ocakta 8 kişinin çalıştığını, 2'sinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

MADENDEKİ SON İŞÇİYE ULAŞILDI

Bir işçinin halen göçük altında olduğunu söyleyen Hacıbektaşoğlu, işçiye ulaşıldığını ancak hayatini durumunun henüz teyit edilmediğini ifade etti.

5 YARALIDAN 3'ÜNÜN DURUMU İYİ

Hacıbektaşoğlu'nun açıklamasına göre yaralı 5 işçiden 3'ünün durumu iyi, 2'si ise yanık olduğu için entübe edildi.

Olay yerinden ilk görüntüler:

Son dakika | Zonguldak’ta maden ocağında patlama! Kahreden haber: 2 işçi öldü, 5 yaralı var 1

Son dakika | Zonguldak’ta maden ocağında patlama! Kahreden haber: 2 işçi öldü, 5 yaralı var 2

Ayrıntılar geliyor...
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
patlama İşçi Zonguldak Kilimli maden ocağı
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