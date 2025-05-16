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Son depremler nelerdir? Son depremlere nasıl ve nereden bakılır?

İstanbul'da 23 Nisan 2025'te meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremle beraber deprem gerçeği bir kez daha kendini hatırlattı. 23 Nisan 2025'ten itibaren süren artçılar ve çeşitli bölgelerdeki depremlerle birlikte kişiler korku ve panik yaşamaktadır. Vatandaşlar ise meydana gelen depremleri takip etmektedir. Peki, son depremler nelerdir? Son depremlere nasıl ve nereden bakılır?

Son depremler nelerdir? Son depremlere nasıl ve nereden bakılır?
Defne Vera Şahin

Bilindiği üzere ülkemiz dünyanın en hareketli deprem bölgelerinden birinin üzerinde yer alır. Tarihte pek çok yıkıcı depremler olduğu gibi, gelecekte de oluşabilecek depremler söz konusu olduğunda büyük can ve mal kaybı korkusu devam etmektedir. Deprem Bölgeleri Haritası'na göre, ülkemizin %92'sinin deprem bölgesi içerisinde yer aldığı, vatandaşların %95'inin deprem riskiyle yaşadığı bilinmektedir. Bununla beraber ülkemizdeki büyük sanayi merkezlerinin %98'i ve barajların %93'ü de deprem bölgelerinde yer almaktadır. Yakın tarihlerde meydana gelen depremlerden dolayı binlerce vatandaşın hayatını kaybettiği, yaralandığı ve binaların hasar gördüğü bilinmektedir.

Son depremler nelerdir?

Türkiye'deki öne çıkan deprem bölgeleri içerisinde Marmara Bölgesi, Ege Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi yer almaktadır. Bu bölgeler, toprağın altına bulunan aktif fay hatları sebebiyle yüksek deprem riskine sahiptir.

Deprem, Türkiye’nin doğal gerçeklerinden biridir. Ülkemizin çeşitli bölgelerinde farklı şiddetlerde deprem meydana gelmektedir. Bilhassa İstanbul Silivri'de 23 Nisan 2025 tarihinde gerçekleşen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrasında yaşanan tedirginlik devam etmektedir. Yaşanan tedirginliğin sürmesinin sebebi ise devam eden artçı depremlerdir. Bu depremler, esas depremin fay hattında oluşturduğu gerilim dengesizliğinin yeniden düzenlenmesi esnasında oluşmaktadır. Bunlar günler hatta aylarca devam edebilmektedir.

Son depremlere nasıl ve nereden bakılır?

Dünya ve ülkemiz genelinde yaşanan son depremler, depremlerin şiddeti ve etkilediği bölgeler hakkındaki güncel bilgilere erişmek depremin gündeme geldiği zamanlarda oldukça önemli bir konudur. Kandilli Rasathanesi ve AFAD kurumları son depremler listesi ve depremler hakkındaki son durum raporları, vatandaşların yaşanan depremler hakkında bilgi edinmelerini sağlar.

Son depremler ülke haritası üzerinde işaretlenerek depremler hakkındaki bilgiler anlık olarak paylaşılır. Bu sayede en son gerçekleşen depremler ve artçı depremler hakkında zamanında bilgi edinebilir. Depremler hakkında bilgi sahibi olunması, deprem şiddeti ve potansiyel risklerle ilgili farkındalık oluşturulması ve gerekli önlemlerin alınmasına için sunulur.

Bu noktada deprem güvenlik bilgilerinin sağlanması, bireylerin ve toplumun deprem anında nasıl davranmaları gerektiği konusunda bilinçlendirilmesi oldukça önemlidir. Bu tür bilgileri edinmek, depremden kaynaklanan kayıpları ve olası zararları en aza indirmek açısından da önem taşır.

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