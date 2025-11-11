HABER

Son seçim anketi geldi! Sonuçlara ‘kararsızlar’ damga vurdu! İşte AK Parti ve CHP’nin oy oranları…

Ankara kulislerini hareketlendiren bir anket daha yayınlandı. ASAL Araştırma, Türkiye genelinde 26 ilde yaptığı “Bu Pazar bir milletvekili seçimi olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?” anketinin sonuçlarını paylaştı. 1-9 Kasım 2025 tarihleri arasında toplam 2015 kişiyle yapılan ankette birinci parti CHP olurken ikinci sırada AK Parti yer aldı. Kararsızların oy oranının ise iki partinin oy oranından daha fazla olması dikkat çekti. İşte son anket sonuçlarının detayları...

Taner Şahin

Türkiye’de siyasi gündem sürekli değişirken muhalefetin erken seçim talepleri ise sürüyor. AK Parti iktidarı olası bir erken seçime sıcak bakmasa da kamuoyunun siyasi nabzını tutan anketler hız kesmeden devam ediyor.

ASAL Araştırma’nın Kasım 2025 tarihli Türkiye Siyasi Gündem Araştırmasına göre, bu Pazar bir milletvekili genel seçimi yapılsa CHP yüzde 32,8 oy oranıyla birinci parti konumunda yer alırken AK Parti ise yüzde 31,2 ile CHP’nin hemen arkasından ikinci sırada yer aldı. Araştırmaya göre iki büyük parti arasındaki fark 1,6 puan olarak ölçüldü.

ÜÇÜNCÜ SIRADA DEM PARTİ VAR

Üçüncü sırada DEM Parti yüzde 8,9 oy oranına sahipken, MHP yüzde 8,3 ile dördüncü sırada bulunuyor. İYİ Parti yüzde 5,5, Zafer Partisi yüzde 4,2, Yeniden Refah Partisi yüzde 2,9, Anahtar Parti yüzde 1,9, TİP yüzde 1,3 oy alıyor. Diğer partilerin toplam oyu ise yüzde 3,0 olarak ölçüldü.

Son seçim anketi geldi! Sonuçlara ‘kararsızlar’ damga vurdu! İşte AK Parti ve CHP’nin oy oranları… 1

KARARSIZ SEÇMENLER BİRİNCİ PARTİ

Ankete göre dikkat çeken bir diğer sonuç ise bugün bir milletvekili genel seçimi yapılsa kararsız seçmenler yüzde 26,8 oranla birinci sırada yer alıyor.

Kararsız seçmenler dağıtılmadan ortaya çıkan tabloya göre ise; CHP yüzde 24,0, AK Parti yüzde 22,8, DEM Parti yüzde 6,5 ve MHP yüzde 6,1 oy oranına sahip. İYİ Parti yüzde 4,0, Zafer Partisi yüzde 3,1, Yeniden Refah Partisi yüzde 2,1, Anahtar Parti yüzde 1,4, TİP yüzde 1,0 olarak ölçülürken, diğer partilerin toplamı yüzde 2,2 düzeyinde kaldı.

SEÇMENİN DÖRTTE BİRİNDEN FAZLASI KARARSIZ

Bu sonuçlara göre, seçmenlerin dörtte birinden fazlasının henüz karar vermediğini veya sandığa gitmeyi düşünmediğini ortaya koyuyor.

AK PARTİ İLE CHP ARASINDA REKABET BIÇAK SIRTI

Anket, kararsız seçmenlerin dağıtılması sonrası oy oranlarını yansıtırken, sonuçlar CHP ve AK Parti arasındaki rekabetin oldukça yakın seyrettiğini ortaya koyuyor.

Kararsız seçmenler dağıtıldıktan sonraki oy oranları şu şekilde:

Son seçim anketi geldi! Sonuçlara ‘kararsızlar’ damga vurdu! İşte AK Parti ve CHP’nin oy oranları… 2

Kararsız seçmenler dağıtılmadan önceki oy oranları ise şu şekilde:

Son seçim anketi geldi! Sonuçlara ‘kararsızlar’ damga vurdu! İşte AK Parti ve CHP’nin oy oranları… 3

anket sonuçları CHP MHP İYİ Parti Zafer Partisi ak parti anket seçim anket sonuçları DEM Parti
