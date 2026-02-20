HABER

Son seçim anketi yayınlandı: CHP ile AK Parti arasında kıyasıya yarış! İYİ Parti'nin nefesi DEM ile MHP'nin ensesinde

Muhalefet ile iktidar arasındaki çekişme son hızıyla devam ederken seçim anketleri de art arda yayınlanıyor. ORC Araştırma yeni seçim anketini kamuoyu ile paylaştı. CHP ile AK Parti'nin kafa kafaya yarıştığı görülürken, 26 ilde yapılan ankette Büyük Birlik Partisi'nin ciddi bir sıçrama yaptığı görüldü. İYİ Parti ise DEM Parti ve MHP'nin ensesine yapıştı. İşte tüm detaylar...

Melih Kadir Yılmaz

Ankara'nın nabzı son günlerde oldukça yüksek atıyor. İktidar ile muhalefet arasındaki rekabet iyiyden iyiye kızışırken, muhalefetin erken seçim çağrıları da devam ediyor. İktidar kanadı ise seçimlerin zamanında yapılacağını vurguluyor.

26 İLDE YAPILAN SEÇİM ANKETİ YAYINLANDI

İki kanat arasındaki rekabet son sürat devam ederken, yayınlanan seçim anketleri ise yakından takip ediliyor. ORC Araştırma 26 ilde yaptığı son seçim anketini yayınlandı.

15-17 Şubat tarihleri arasında 2 bin 275 kişinin katılımıyla yapılan ankette, "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

CHP İLE AK PARTİ ARASINDA KIYASIYA YARIŞ

Ankette sürpriz sonuçlar göze çarptı. CHP yüzde 30,9 oy oranıyla ilk sırada yer alırken, AK Parti'nin oy oranı yüzde 30,3 oldu. İki parti kıyasıya yarışırken, aradaki yüzde 0,6'lık fark seçimin kafa kafaya geçeceğini gözler önüne seriyor.

İYİ PARTİ'NİN NEFESİ DEM PARTİ VE MHP'NİN ENSESİNDE

İki partinin ardından DEM Parti yüzde 7,6 oy oranıyla üçüncü, MHP ise yüzde 7,4 oy oranıyla dördüncü sırada yer aldı. İYİ Parti'nin nefesi ise iki partinin ensesinde. İYİ Parti yüzde 6,1 oy oranıyla MHP ile DEM Parti'yi takip ediyor.

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ'NDEN SIÇRAMA

Ankette en dikkat çekici sonuca ise Büyük Birlik Partisi imza attı. Büyük Birlik Partisi yüzde 4,4'lük oy oranıyla 6'ncı sırada bulunuyor. Zafer Partisi ise yüzde 4,1 ile Büyük Birlik Partisi'nin arkasında yer aldı.

Anahtar Kelimeler:
seçim CHP MHP İYİ Parti ak parti anket büyük birlik partisi DEM Parti
