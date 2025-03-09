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Son seçim anketinde dikkat çeken sonuç! Aradaki fark, 'Yok denecek' kadar az... CHP de AK Parti de yüzde 30'un altında

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
09.03.2025 14:53
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CHP'de Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına kesin gözüyle bakılırken, Özel konuyla ilgili olarak İmamoğlu, "23 Mart 2025 tarihinde Cumhurbaşkanı adaylığı unvanını resmen kazanacaktır" demişti. İmamoğlu İzmir ve Adana'daki programında erken seçim taleplerini tekrar dile getirdi. Gözler bir yandan da seçim anketlerine çevrilmiş durumda. ORC'nin son seçim anketinde ise CHP ile AK Parti arasındaki fark 'yok denecek' kadar az. İşte son anketin dikkat çeken sonuçları...

Son seçim anketinde dikkat çeken sonuç! Aradaki fark, 'Yok denecek' kadar az... CHP de AK Parti de yüzde 30'un altında

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, erken seçim çağrılarının ardından partinin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için, parti içinde ön seçime gideceklerini duyurmuştu.

İMAMOĞLU ADAYLIK BAŞVURUSUNU YAPTI

Adaylık için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adı geçerken, Yavaş ön seçime katılmayacağını duyurdu. İmamoğlu ise partiye adaylık için başvurusunu gönderdi.

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ÖZEL'DEN İMAMOĞLU AÇIKLAMASI: 23 MART'TA UNVANINI RESMEN KAZANACAKTIR

İmamoğlu'nun CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olmasına kesin gözüyle bakılırken, Özel konuyla ilgili olarak "İmamoğlu, 23 Mart 2025 tarihinde 1 milyon 700 bin üyemizin doğrudan sandık başına gideceği bir önseçim süreciyle Cumhurbaşkanı adaylığı unvanını resmen kazanacaktır" demişti.

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İZMİR VE ADANA'DA ERKEN SEÇİM ÇAĞRILARINI YİNELEDİ

Kampanyasına dün İzmir'den start veren İmamoğlu ise bugün Adana'da partililere hitap etti. İmamoğlu her iki konuşmasında da erken seçim çağrılarını yineledi.

CHP İLE AK PARTİ ARASINDAKİ FARK YÜZDE 0,4

Siyasette yaşanan art arda gelişmeler ise gözleri anket sonuçlarına çevirdi. ORC Araştırma'nın son anket sonucunda ise dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı. AK Parti ve CHP yüzde 30'un altında kalırken, iki parti arasındaki fark ise sadece yüzde 0,4 oldu.

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ANKETTE CHP BİRİNCİ PARTİ ÇIKTI

Ankete göre CHP aldığı 29,3 oy oranı ile birinci parti konumunda. AK Parti ise yüzde 28,9 oy oranı ile ikinci oldu.

MHP'nin oyları yüzde 8,3 olarak ölçülürken, DEM Parti'nin oy oranı yüzde 7,8 oldu. Zafer Partisi ise yüzde 5,0 oy oranına sahip.

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Diğer partilerin sonuçları ise şu şekilde:

YRP: yüzde 4,9

İYİ Parti: yüzde 4,5

Gelecek Partisi: yüzde 2,2

BBP: yüzde 1,9

YMP: yüzde 1,6

TİP: yüzde 1,5

A Parti: yüzde 1,3

DEVA: yüzde 1,2

Diğer: yüzde 1,6

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu CHP ak parti anket
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