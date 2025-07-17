Son seçim anketinde kıl payı önde! Yüzde 40 ve yüzde 30 çıkışları gündemdeydi; aradaki fark dikkat çekti

Yeni anayasa çalışmaları, 'terörsüz Türkiye' süreci çerçevesinde yaşanan gelişmeler ve özellikle terör örgütü PKK'nın silah bırakması giib gelişmeler siyasilerin tartışmalarına da yön veriyor. Haliyle son oy oranları merak konusu. Temmuz ayının son genel seçim anketindeki fark dikkat çekti.

ÖZGÜR ÖZEL "İLK KEZ YÜZDE 40'I GÖRÜYORUZ" DEMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise 12 Haziran'da masasındaki anket sonuçlarını açıklarken şu rakamları vermişti:

"Gün itibariyle, an itibariyle 12 Haziran'da sahadan dönen ilk haziran ayının anketi gelmiştir. Kararsızlar dağıtılmadan Cumhuriyet Halk Partisi AK Parti'nin 5,5 puan önündedir. İlk kez ilk kez yüzde, kararsızlar dağıtıldıktan sonra yüzde 40'ın üzerinde bir oranla Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde diyeceğim, 1977'de 41.4 var ama o zaman anket yok. Tarihte ilk kez ankette yüzde 40'ı görüyoruz. AK Parti ile 6 puan, 6,5 puan farkı görüyoruz kararsızlar dağıtıldıktan sonra."

AK PARTİLİ ŞEN: BİRİNCİ PARTİ KONUMUNA TEKRAR YÜKSELDİK

Anketlerde CHP’nin 5-6 puan önde olduğu iddialarını reddeden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen CHP'nin puanının yüzde 28 olduğunu söylerken kendi partisiyle ilgili şunları söyledi:

"Biz kasım-aralık itibarıyla birinci parti konumuna tekrar yükseldik. Biz 36-37-38 yani 36-38 aralığındayız. Bu değişiyor, dalgalı bir şey. O zamanlardan beri de yani kasım-aralıktan beri de CHP 30'un altında, diğer partiler de sıralanıyorlar. Ama üç aşağı beş yukarı rakamlar böyle."

SON ANKET SONUCUNDA AK PARTİ BİRİNCİ! FARK DİKKAT ÇEKTİ

ASAL Araştırma, 7-13 Temmuz aralığında 1985 kişiye "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" diye sordu. Ortaya çıkan tabloda AK Parti'nin birinci olduğu, CHP ile arasında 1,5 puanlık fark olduğu görüldü.

İşte son seçim anketinin sonuçları:

AK Parti: %33,8

CHP: %32,3

DEM Parti : %10,0

MHP: %8,8

İyi Parti : %4,3

Zafer Partisi: %3,8

Yeniden Refah Partisi: %2,5

Anahtar Parti: %1,2

TİP: %1,0

Diğer: %2,3

MAYIS VE HAZİRAN ANKET SONUÇLARI

ASAL Araştırma'nın haziran ayı anketinde AK Parti %31.7, CHP ise %30.6'ydı. Mayıs ayındaki ankette ise AK Parti'nin oy oranı %33, CHP'ninki %32.4'tü.