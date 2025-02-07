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Son yağışlardan sonra İstanbul barajları doldu mu? İSKİ açıkladı...

Sedef Karatay Sedef Karatay İçerik Editörü
07.02.2025 13:00
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul’daki barajlardaki doluluk oranlarını açıkladı. Son yağışların ardından, 7 Şubat 2025 tarihi itibariyle, İstanbul’un su kaynaklarını sağlayan barajlardaki doluluk oranı ölçüldü. İşte, Büyükçekmece, Elmalı, Kazandere, Alibey ve diğer barajlardaki doluluk oranları nedir?

Son yağışlardan sonra İstanbul barajları doldu mu? İSKİ açıkladı...

İstanbul’daki barajların su seviyeleri, mevsimsel değişiklikler ve yağış miktarına bağlı olarak sürekli takip ediliyor.

DOLULUK ORANI NE KADAR?

Son yağışların ardından barajlardaki doluluk oranı yüzde 53.27 olarak ölçüldü.

Bu oran, 27 Ocak'ta yüzde 52.57 idi, yani barajlardaki su seviyesinde bir artış görüldü.

su 2

İSKİ AÇIKLADI

İSKİ'nin açıkladığı verilere göre, barajlardaki su miktarının en yüksek olduğu baraj Elmalı, yüzde 84'lük doluluk oranıyla öne çıkıyor.

baraj 2

Diğer barajlardaki doluluk oranları ise şu şekilde:

Alibey: %38
Büyükçekmece: %49
Darlık: %48
Elmalı: %84
Istrancalar: %45
Kazandere: %83
Pabuçdere: %54
Sazlıdere: %42
Terkos: %57
Ömerli: %56

Bu veriler, İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan barajlardaki su seviyelerinin izlenmesine ve gerektiğinde önlemler alınmasına yardımcı oluyor.

Anahtar Kelimeler:
İstanbul İSKİ baraj doluluk oranı
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