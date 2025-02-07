Son yağışlardan sonra İstanbul barajları doldu mu? İSKİ açıkladı...

İstanbul’daki barajların su seviyeleri, mevsimsel değişiklikler ve yağış miktarına bağlı olarak sürekli takip ediliyor.

DOLULUK ORANI NE KADAR?

Son yağışların ardından barajlardaki doluluk oranı yüzde 53.27 olarak ölçüldü.

Bu oran, 27 Ocak'ta yüzde 52.57 idi, yani barajlardaki su seviyesinde bir artış görüldü.

İSKİ AÇIKLADI

İSKİ'nin açıkladığı verilere göre, barajlardaki su miktarının en yüksek olduğu baraj Elmalı, yüzde 84'lük doluluk oranıyla öne çıkıyor.

Diğer barajlardaki doluluk oranları ise şu şekilde:

Alibey: %38

Büyükçekmece: %49

Darlık: %48

Elmalı: %84

Istrancalar: %45

Kazandere: %83

Pabuçdere: %54

Sazlıdere: %42

Terkos: %57

Ömerli: %56

Bu veriler, İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan barajlardaki su seviyelerinin izlenmesine ve gerektiğinde önlemler alınmasına yardımcı oluyor.