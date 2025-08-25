HABER

Sonbahar hüznü kapıda: Uzmandan mevsimsel depresyon uyarısı! Mevsimsel depresyon nedir?

Güneş ışığının azalması ve günlerin kısalmasıyla birlikte sonbahar ve kış aylarında ruh sağlığında yaşanan değişimlere dikkat çeken Psikiyatri Uzmanı Dr. Mehmet Çevik, mevsimsel depresyonun hafife alınmaması gerektiğini vurguladı.

Psikiyatri Bölümü’nden Uzm. Dr. Çevik, yaz aylarının bitişiyle birlikte günlerin kısalması, hava sıcaklıklarının düşmesi ve güneş ışığının azalmasının birçok kişide ruhsal dalgalanmalara yol açabildiğini belirtti.

SONBAHAR HÜZNÜ’

Uzm. Dr. Çevik, "Bu dönemde sıkça karşılaşılan ‘sonbahar hüznü’, kimi zaman basit bir ruh hali değişikliği olarak kalsa da, bazı kişilerde mevsimsel depresyona dönüşebiliyor" dedi.

"HALSİZLİK VE YORGUNLUK GÖRÜLEBİLİR"

Mevsimsel depresyonda halsizlik, isteksizlik, uyku düzeninde bozulma, aşırı uyuma ya da uyuyamama, iştah değişiklikleri ve yoğun mutsuzluk hissi gibi belirtiler görülebileceğini aktaran Uzm. Dr. Çevik, bu durumun günlük yaşamı olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekti.

Çevik, "Özellikle çalışan bireylerde iş verimliliğini, çocuklarda ise okul başarısını düşürebilen mevsimsel depresyon, kişinin sosyal hayatını da kısıtlayabiliyor" dedi.

BAŞA ÇIKMAK İÇİN ÖNERİLER

Sonbahar hüznüyle mücadele konusunda önerilerde bulunan Çevik, "Güneş ışığından daha fazla faydalanmak, düzenli egzersiz yapmak, dengeli beslenmek ve uyku düzenine dikkat etmek önemlidir. Hafif seyreden ruh hali değişikliklerinde yaşam tarzı düzenlemeleri faydalı olurken, uzun süren ve şiddetli belirtilerde mutlaka bir uzmana başvurulmalıdır. Mevsimsel depresyon göz ardı edilmemelidir. Erken müdahale kişinin yaşam kalitesini korumada en etkili yöntemdir" ifadelerini kullandı.

