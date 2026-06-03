Sony'den 'State of Play' çıkarması! God of War Laufey dahil birçok oyun duyuruldu

Sony, merakla beklenen yeni State of Play etkinliğini gerçekleştirdi. Etkinlikte 60 dakikayı aşan bir süre boyunca güncellemeler, duyurular ve yeni oyun tanıtımlarıyla ilgili bilgiler paylaşıldı.
İŞTE STATE OF PLAY'DEKİ TÜM DUYURULAR
Webtekno'da yer alan habere göre etkinlik, Marvel’s Wolverine’e yakından bir bakışla başladı ve God of War Laufey’in tanıtımıyla sona erdi. Bu iki dev oyun arasında ise bir dizi yeni oyunun çıkış tarihine, yeni görüntülerine ve sürprizlere yer verildi.
İşte o duyurular:
- Ace Combat 8: Wings of Theve
- Bancho the Chef
- Control Resonant
- Dune: Awakening
- Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered
- God of War Laufey
- Marathon
- MARVEL Tōkon: Fighting Souls
- Marvel’s Wolverine
- ILL
- Kemuri: Hunt the Unseen
- No Rest for the Wicked
- Onimusha: Way of the Sword
- Phantom Blade Zero
- Rayman Legends Retold
- Silent Hill: Townfall
- Stuntman: Hollywood
- The Lost Wild - True Fear is Primal
- Tomb Raider: Legacy of Atlantis
- Until Dawn 2
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