Sony'den 'State of Play' çıkarması! God of War Laufey dahil birçok oyun duyuruldu

Sony, merakla beklenen yeni State of Play etkinliğini gerçekleştirdi. Etkinlikte 60 dakikayı aşan bir süre boyunca güncellemeler, duyurular ve yeni oyun tanıtımlarıyla ilgili bilgiler paylaşıldı.

İŞTE STATE OF PLAY'DEKİ TÜM DUYURULAR

Webtekno'da yer alan habere göre etkinlik, Marvel’s Wolverine’e yakından bir bakışla başladı ve God of War Laufey’in tanıtımıyla sona erdi. Bu iki dev oyun arasında ise bir dizi yeni oyunun çıkış tarihine, yeni görüntülerine ve sürprizlere yer verildi.

İşte o duyurular: