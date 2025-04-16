Sora'ya rakip: Veo 2, artık Google Gemini'da kullanılabiliyor ancak bir şartla!

Birçok şirketin yapay zeka modeli mevcut. OpenAI geliştirdiği modelleri GPT adı altında toplarken, Microsoft Copilot ile yoluna devam ediyor. Google ise Gemini ile yapay zeka uygulamaları ve sohbet botu konusunda adımlar atıyor. Google Gemini'a yeni özellikler kazandırırken, son olarak Gemini içerisine OpenAI Sora rakibi bir görsel modeli entegre etti, Veo 2'yi.

VEO 2, GEMİNİ'A ENTEGRE OLDU! 720P ÇÖZÜNÜRLÜKTE 8 SANİYELİK VİDEOLAR YAPABİLİYOR

OpenAI'ın Sora'sı metinden video oluşturma modeli olarak biliniyor. Veo 2 de Sora'ya tam da bu alanda rakip oluyor. Sora gibi yapay zeka videoları oluşturabiliyor.

Veo 2 Gemini'da 720p çözünürlükte 8 saniyelik videolar oluşturabiliyor. Kullanıcıların tıpkı Sora'da olduğu gibi oluşturmak istedikleri sahneyi tarif etmesi yeterli oluyor.

ANCAK ÖNEMLİ BİR ŞART VAR!

Google Gemini'da Veo 2'yi şimdilik sadece Gemini Advanced aboneleri kullanabiliyor. Yani Google Gemini'da Veo 2'yi kullanabilmek için abonelik ücreti ödeyip Gemini Advanced abonesi olmak gerekiyor. Gemini Advanced'ın Türkiye fiyatı ise aylık 719,99 TL.

Öte yandan Gemini'da Veo 2 için kullanıcıların kaç video oluşturabileceğine dair bir “aylık sınır” bulunuyor. Google bu sınıra yaklaştıklarında ise kullanıcıları bilgilendiriyor. Gemini tarafından desteklenen tüm dillerde küresel olarak kullanıma sunulan Veo 2, önümüzdeki haftalarda ise tamamen kullanılabilir olacak.

Ayrıca Google One AI Premium aboneleri artık Whisk'te Veo 2'ye erişebiliyor. Whisk, metin yerine “resimlerle istemde bulunmaya olanak tanıyor. Gelen yenilik ise “Whisk Animate” özelliği. Bu özellik sayesinde görseller Veo 2 ile 8 saniyelik videolara dönüştürülebiliyor.