Soru bankasındaki TL banknotları infial uyandırdı! Sosyal medyada tepkiler çığ gibi: Yayınevinden "Atatürk portresine sansür" iddiasına yanıt

Sosyal medya dün bir soru bankasında Atatürk'ün sansürlendiği iddiasıyla çalkalandı. Soru bankasını basan Çap Yayınları tasarımların kendilerine ait olmadığını belirterek 'sansür' iddiasını yalanladı.

ATATÜRK RESMİ YERİNE TL SİMGESİ

Söz konusu iddia yayınevinin matematik soru bankasında yer alan TL banknotları görseliyle gündeme geldi. Banknotlarda Mustafa Kemal Atatürk'ün resminin bulunması gereken yerde TL simgesinin yer aldığı görüldü.

SOSYAL MEDYADA İNFİAL UYANDIRDI

Bu tasarımlar sosyal medyada tepki toplayarak gündem oldu. Kullanıcılar tasarımları Atatürk'e sansür olarak yorumlarken Milli Eğitim Bakanlığının konuyu araştırmasını isteyenler oldu. Gelen diğer yorumlarda “Kesin tarikata, cemaate, vakfa bağlı bir yayınevidir”, “Atatürk’ün adını her yerden silmeye çalışıyorlar. Bu nasıl hadsizlik” gibi ifadelerle tepki gösterildi.

Öte yandan aynı yayınevinin daha önce bastığı kitaplarda ise “Türk” yerine “Türkiyeli” ifadesini kullanmasıyla tartışıldığı belirtildi. Daha sonra yazarın işine son verildiği duyurulmuştu.

YAYINEVİNDEN YALANLAMA: “GÖRSELİ İNTERNETTEN BULDUK, SONRAKİ BASKILARDA DEĞİŞTİRDİK”

Çap Yayınları ise sansür iddiasını reddetti. Yayınevinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Görselde yer alan banknot çizimleri, tarafımıza ait özgün tasarımlar değil, uluslararası bir görsel sitesinden (Shutterstock) temin edilmiştir. Bu durum kesinlikle bilinçli ya da kasıtlı değildir. Soruda kullanılan temsili görsel, sonraki tüm baskılarda değiştirilmiş ve düzeltilmiştir. Çap Yayınları için Mustafa kemal Atatürk’e duyulan saygı tartışmasızdır. Tüm çalışmalarımızda bu hassasiyet gözetilmektedir.”