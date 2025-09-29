Sosyal fobi nedir, belirtileri nelerdir?

Sosyal fobi sosyal anksiyete olarak da bilinen insanların sosyal alanlarda, kalabalık insan grupları içinde endişe ve korkunun ortaya çıkmasına bağlı olarak gelişmektedir. Bu rahatsızlığa sahip olan kişiler yeni birileri ile tanışma, flört etme ya da kalabalık insan toplulukları karşısında tanışma yapma gibi durumlardan kaçınır. Aksiyete ya da sosyal fobi kendini farklı belirtiler ile gösterebilmektedir.

Sosyal fobi nedir, neden olur?

Sosyal fobi, kişilerin kalabalık ortamlarda başkaları tarafından yargılanma endişelerini içeren, başkaları ile tanışmaktan ve uzun sohbetler etmekten kaçınmaya neden olan ve kendini çeşitli belirtiler ile gösterebilen bir kaygı bozukluğu olarak tanımlanmaktadır. Bu rahatsızlık her yaştan insanda görülebileceği gibi ortaya çıktığı durumlardan bazıları ise şu şekildedir:

Yeni kişilerle tanışma

Kalabalık kitleler önünde konuşma yapma

Flört etme

Halka açık olan alanlarda birilerinden yardım isteme

Telefon konuşması yapma

Telefonla ya da lokantada sipariş verme

Dışarıda başka insanların yanında yemek yeme

Bir röportajın içinde olma

Kaygı bozukluğu olan sosyal fobi ya da diğer bilinen adı ile sosyal anksiyete kalıtsal özelliklerden sosyal çevreye kadar birçok farklı nedene bağlı olarak da ortaya çıkabilmektedir. Ayrıca beyin yapısı da kişilerde sosyal fobi oluşmasına neden olabilmektedir. Beyinde yer alan amigdala, korku duygusunu kontrol edebilmek adına son derece önemli kabul edilir. Etkin olarak çalışan amigdala söz konusu ise bu kişiler sosyal ortamlarda aniden artan kaygı durumuna neden olan çok yüksek korku tepsileri verebilmektedir. Sosyal kaygı da bu şekilde ortaya çıkar.

Küçük yaşlarda başlayabilecek olan sosyal fobi, bu özelliği ile öğrenilmiş bir davranış olarak da tanımlanabilmektedir. Bazı kişiler bulundukları, büyüdükleri sosyal ortamlarda endişeye düşebilmektedirler. Sosyal ortamlar içinde endişeli davranışlar sergileyen anne ve babaların çocuklarında ad bu durum meydana gelebilir.

Sosyal fobi belirtileri nelerdir?

Her yaştan her cinsten her sosyal statüden olan kişilerde görülebilen sosyal fobi belirtileri kişiden kişiye değişiklik gösterebilmektedir. Ancak genel olarak ve ortak kabul edilen sosyal fobi belirtileri şu şekilde kendini göstermektedir: