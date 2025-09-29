HABER

Sosyal fobi nedir, belirtileri nelerdir?

Günümüz dünyasında insanların hastalıkları da modern çağın stres nedenlerine, yaşam koşullarına bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Özellikle son yıllarda çok sık adı duyulan rahatsızlıklardan biri de anksiyete adı verilen strese dayalı rahatsızlıktır.

Sosyal fobi nedir, belirtileri nelerdir?
Ferhan Petek

Sosyal fobi sosyal anksiyete olarak da bilinen insanların sosyal alanlarda, kalabalık insan grupları içinde endişe ve korkunun ortaya çıkmasına bağlı olarak gelişmektedir. Bu rahatsızlığa sahip olan kişiler yeni birileri ile tanışma, flört etme ya da kalabalık insan toplulukları karşısında tanışma yapma gibi durumlardan kaçınır. Aksiyete ya da sosyal fobi kendini farklı belirtiler ile gösterebilmektedir.

Sosyal fobi nedir, neden olur?

Sosyal fobi, kişilerin kalabalık ortamlarda başkaları tarafından yargılanma endişelerini içeren, başkaları ile tanışmaktan ve uzun sohbetler etmekten kaçınmaya neden olan ve kendini çeşitli belirtiler ile gösterebilen bir kaygı bozukluğu olarak tanımlanmaktadır. Bu rahatsızlık her yaştan insanda görülebileceği gibi ortaya çıktığı durumlardan bazıları ise şu şekildedir:

  • Yeni kişilerle tanışma
  • Kalabalık kitleler önünde konuşma yapma
  • Flört etme
  • Halka açık olan alanlarda birilerinden yardım isteme
  • Telefon konuşması yapma
  • Telefonla ya da lokantada sipariş verme
  • Dışarıda başka insanların yanında yemek yeme
  • Bir röportajın içinde olma

Kaygı bozukluğu olan sosyal fobi ya da diğer bilinen adı ile sosyal anksiyete kalıtsal özelliklerden sosyal çevreye kadar birçok farklı nedene bağlı olarak da ortaya çıkabilmektedir. Ayrıca beyin yapısı da kişilerde sosyal fobi oluşmasına neden olabilmektedir. Beyinde yer alan amigdala, korku duygusunu kontrol edebilmek adına son derece önemli kabul edilir. Etkin olarak çalışan amigdala söz konusu ise bu kişiler sosyal ortamlarda aniden artan kaygı durumuna neden olan çok yüksek korku tepsileri verebilmektedir. Sosyal kaygı da bu şekilde ortaya çıkar.

Küçük yaşlarda başlayabilecek olan sosyal fobi, bu özelliği ile öğrenilmiş bir davranış olarak da tanımlanabilmektedir. Bazı kişiler bulundukları, büyüdükleri sosyal ortamlarda endişeye düşebilmektedirler. Sosyal ortamlar içinde endişeli davranışlar sergileyen anne ve babaların çocuklarında ad bu durum meydana gelebilir.

Sosyal fobi belirtileri nelerdir?

Her yaştan her cinsten her sosyal statüden olan kişilerde görülebilen sosyal fobi belirtileri kişiden kişiye değişiklik gösterebilmektedir. Ancak genel olarak ve ortak kabul edilen sosyal fobi belirtileri şu şekilde kendini göstermektedir:

  • Yüzde kızarma
  • Kalbin daha hızlı çarpması
  • Terleme
  • Titreme
  • Sosyal ortamlarda kaygı hissi duyma
  • Konuşma anında kekeleme ya da seste titreme
  • Baş dönmesi
  • Mide bulantısı
  • Sosyal bir etkileşimden hemen sonra zihinde o anı tekrar canlandırarak yaşama
  • Yabancılar ile etkileşime girmekte ya da konuşmakta çok yoğun kaygı hissi
  • Yargılanma ve izlenme hissi nedeniyle başkaları bakarken bir şey yapmakta zorlanma
