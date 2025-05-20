Sosyal mecralarda 'kanlı' pazarlık! Anonim hesaplar, şifreli mesajlaşmalar, sahte numaralar... İlan verip müşteri topluyorlar

Sosyal mecraların geniş alanlara yayılması farklı sorunları da beraberinde getiriyor. Özellikle son zamanlarda artan 'tetikçilik' olayları bunun örneklerinden biri.

Başta İstanbul olmak üzere birçok kentte görülen tetikçilik olaylarına yenileri eklendi. İstanbul'da son üç gün içinde yaşanan iki ayrı silahlı saldırıda, kiralık tetikçi kullanıldığı ortaya çıktı.

KADIN TETİKÇİ EŞOFMANLA GİRDİ, MİNİ ETEKLE ÇIKTI

Bahsi geçen olaylardan birinde, bir iş insanının arabası kurşunlandı. Ekipler yaptıkları incelemelerde saldırının bir kadın tetikçi tarafından gerçekleştiğini belirlendi. Kameralara yansıyan görüntülerde kadının binaya eşofmanla girdiği, sonrasında da mini etekle çıktığı görüldü.

KUYUMCU OTOMATİK SİLAHLARLA TARANDI

İkinci olayda ise bir kuyumcu otomatik silahlarla tarandı. Burada da saldırıyı, kuyumcunun eşi tarafından tutulan tetikçilerin gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

TELEGRAM'DA KANLI PAZARLIK

İki olayın da tetikçiler tarafından düzenlenmesi dikkatlerden kaçmazken, Telegram'daki kanlı pazarlığı bir kez daha gündeme getirdi.

SOSYAL MECRALARDA 'KİRALIK KATİL' İLANLARI PAYLAŞILIYOR

Milliyet'ten Çiğdem Yılmaz'ın haberine göre Telegram’da faaliyet gösteren bazı gruplar “Kiralık katil” ilanlarını açıkça paylaşıyor. Ayrıca bu gruplarda sadece 'tetikçi' talebi bulunmuyor, farklı talepler de yine gruplarda paylaşılıyor. Örneğin uyuşturucu ya da silah edinmek isteyenler de benzer şekilde taleplerini iletiyor.

FACEBOOK VE INSTAGRAM'DA DA BENZER DURUMLAR VAR

Bu durum sadece Telegram ile de sınırlı değil. Facebook ve Instagram'da da benzer durumlar olduğu görüldü. Facebook’ta “kiralık katiller”, “tetikçi” gibi gruplar yer alıyor. Anonim hesaplar, şifreli mesajlaşmalar gibi yöntemler, bu yapılar için ciddi bir koruma kalkanı oluşturuyor.

UZMANLAR DURUMU DEĞERLENDİRDİ

Türk-Alman Ünviversinden Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Ali Kemal Yıldız konuya ilişkin açıklamada bulundu. Yıldız, bu tür ilanların tek başına suç oluşturmadığını, icraata geçilmedikçe ceza verilmediğini söyledi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Devrim Güngör de, bazı suçların şikayete bağlı olduğunu, mağdur şikayetçi olmayınca işlem yapılamayacağını vurguladı.

58 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Öte yandan sosyal medya mecralarını kullanarak müşteri temin etmeyen çalışan bu gruplara polis operasyon gerçekleştirmişti. Geçen hafta İstanbul merkezli yapılan operasyonda 149 şüpheliden 58’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

'TETİKÇİ LAZIM' MESAJININ ARDINDAN ÖZELDEN DÖNÜŞ SAĞLADILAR

Ayrıca konuya ilişkin yapılan haber araştırmasında 'kiralık katil' ilanı paylaşan kişilerle kolayca iletişime geçilebildiği görüldü. Bir Telegram grubuna deneme amaçlı atılan 'tetikçi lazım' mesajının ardından, şahıslar özelden dönüş sağlıyor. Dönüş yapan şahıs, mesajı yazan kişiye yardımcı olabileceğini belirtiyor.

"ÖLDÜRMEYİZ AMA AYLARCA DIŞARI ÇIKAMAYACAK HALE GETİREBİLİRİZ"

Ayrıca bu şahsın 'Gruptaki mesajınızı silin. Polis ve dolandırıcılar olabilir. Ben size yardımcı olacağım' uyarısında da bulunduğu belirtildi. Ayrıca konuşulan kişilerin 'öldürme' teklifine karşı çıktığı ve 'Öldürmeyiz ama isterseniz hedefi aylarca dışarı çıkamayacak hale getirebiliriz' dediği de belirtildi.

YAKIN ZAMANDA TEHDİT YA DA MAHKEME OLUP OLMADIĞINI SORDU

Farklı bir kullanıcı ise tetikçilik işiyle ilgili olarak bazı bilgileri istedi. Konum bilgisi isteyen şahıs yakın zamanda tehdit ya da mahkeme olup olmadığını da talebi isteyen kişiye soruyor. 'Hayır' cevabının ardından semt ve ücret pazarlığı başladı. Talebi isteyen kişiye ne kadar ücret verebileceği soruldu. Daha sonra ise pazarlık sürecinin başladığı aktarıldı.

"İLLEGAL İŞLER İÇİN FAKE NUMARA SATIYORUM"

Öte yandan doğrudan tetikçilik işi yapmayan bir kullanıcı da 'tetikçi'ye ulaşılabilmesi için sahte numara sattığını söyledi. Şahıs talepte bulunan kişiye "Ben tetikçi ayarlamıyorum ama illegal işler için fake numara satıyorum. Lazımsa veririm, tetikçiyle o numaradan WhatsApp’tan konuşursun" dedi.