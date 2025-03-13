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Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Dinden para kazanmaya devam... 'Umre mevlidi' gündem oldu

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
13.03.2025 10:46
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Sosyal medya fenomeni Nevra Bilem, Umre dönüşü 'Umre mevlidi' organizasyonu düzenledi. Bu anlara ait görüntüleri paylaşan Bilem, "Allah kabul etsin" diyerek kıyafet, organizasyon ve mekan reklamı yaptı. Gazeteci Emrullah Erdinç ise o anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak eleştirilerde bulundu. Erdinç, "İbadeti bile gösterişe, şova çevirenlerin son icadı" dedi. Ayrıca konu hakkında sosyal medya kullanıcıları da yorumlarda bulundu ve bunun 'görgüsüzlük' olduğunu savundu.

Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Dinden para kazanmaya devam... 'Umre mevlidi' gündem oldu

Sosyal medyada 1,5 milyon takipçisi olan Nevra Bilem adlı kadının 'Umre mevlidi' konuşulan konular arasında girdi.

"ALLAH KABUL ETSİN" DEYİP ELBİSE REKLAMI YAPTI

Bilem konuyla ilgili olarak yaptığı paylaşımda, "Umre mevlidi ve iftar yemeğimiz. Allah kabul etsin" ifadelerine yer verdi ve altında da elbise, mekan, organizasyon reklamı yaptı.

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"İBADETİ BİLE GÖSTERİŞE ÇEVİRENLERİN SON İCADI"

Gazeteci Emrullah Erdinç bu videoyu X hesabından paylaşarak, "İbadeti bile gösterişe, şova çevirenlerin son icadı: Umre Mevlidi! Nevra Bilen adlı sözde fenomen, umreden döner dönmez bir ‘görgüsüzlük etkinliği’ düzenleyerek dini değerleri içerik malzemesi yapmaktan hiç çekinmemiş. Oysa hanımefendinin unuttuğu bir şey var; İslamiyette ibadet samimiyet ve içtenlikle yapılır, sosyal medya veya başka şova dönüştürülmez. Ne diyelim, Allah ıslah etsin. Bu kadar gösteriş meraklısıysanız umreye değil, lütfen sahneye çıkın" ifadelerini kullanarak eleştiride bulundu.

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BİRÇOK YORUM YAPILDI

Erdinç'in paylaşımının altına da benzer yorumlar geldi ve yapılanın 'görgüsüzlük' olduğu savunuldu. O paylaşımlardan bazıları şu şekilde:

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Umre mevlid
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