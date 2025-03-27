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  4. Sosyal medya eylemci Pikachu'yu konuşuyor! Antalya'daki İmamoğlu protestolarından ilginç anlar... Görüntüler gündem oldu

Sosyal medya eylemci Pikachu'yu konuşuyor! Antalya'daki İmamoğlu protestolarından ilginç anlar... Görüntüler gündem oldu

27.03.2025 12:07
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27.03.2025 12:07
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İstanbul'da başlatılan çifte soruşturma kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasından sonra başlayan protesto gösterileri, İmamoğlu tutuklandıktan sonra da devam etti. Saraçhane'deki eylemler kısa sürede birçok ile yayılırken, zaman zaman eylemcilerin ilginç protesto tarzları gündem oldu. Onlara bir yenisi de Antalya'da eklendi. Antalya'da protesto gösterilerine Pikachu kostümüyle katılan bir eylemcinin polisten kaçısı sosyal medyada gündem oldu ve birçok etkileşim aldı.

İstanbul'da 19 Mart Çarşamba günü başlatılan 'Yolsuzluk' ve 'Terör' soruşturmaları kapsamında aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da olduğu çok sayıda isim gözaltına alınmıştı.

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Gözaltı haberlerinin ardından Saraçhane'de başlayan protestolar, İmamoğlu'nun 23 Mart Pazar günü 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanmasıyla şiddetini biraz daha artırmıştı.

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SARAÇHANE'DEKİ EYLEMLER DİĞER İLLERE DE SIÇRADI

Saraçhane'de başlayan eylemler kısa sürede birçok ile yayılırken, bazı eylemcilerin ilginç protesto tarzları ise gündem olmuştu. Bunlara bir yenisi daha eklendi.

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ANTALYA'DAKİ EYLEMLERE PİKACHU KOSTÜMÜYLE KATILDI

İmamoğlu ve tutuklanan isimler için Antalya'da düzenlenen eylemlere bir kişi Pikachu kostümüyle katıldı.

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POLİSTEN KAÇIŞI SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Pikachu kostümlü eylemci polis müdahalesinin ardından diğer eylemcilerle birlikte kaçarken görüntülendi. O anlar ise sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi. O anlarla ilgili görüntülere çok sayıda yorum da geldi.

O paylaşımlardan bazıları:

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Ekrem İmamoğlu Operasyonu
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Ekrem İmamoğlu antalya Protesto ekrem imamoğlu operasyonu
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