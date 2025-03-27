Sosyal medya eylemci Pikachu'yu konuşuyor! Antalya'daki İmamoğlu protestolarından ilginç anlar... Görüntüler gündem oldu

İstanbul'da 19 Mart Çarşamba günü başlatılan 'Yolsuzluk' ve 'Terör' soruşturmaları kapsamında aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da olduğu çok sayıda isim gözaltına alınmıştı.

Gözaltı haberlerinin ardından Saraçhane'de başlayan protestolar, İmamoğlu'nun 23 Mart Pazar günü 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanmasıyla şiddetini biraz daha artırmıştı.

SARAÇHANE'DEKİ EYLEMLER DİĞER İLLERE DE SIÇRADI

Saraçhane'de başlayan eylemler kısa sürede birçok ile yayılırken, bazı eylemcilerin ilginç protesto tarzları ise gündem olmuştu. Bunlara bir yenisi daha eklendi.

ANTALYA'DAKİ EYLEMLERE PİKACHU KOSTÜMÜYLE KATILDI

İmamoğlu ve tutuklanan isimler için Antalya'da düzenlenen eylemlere bir kişi Pikachu kostümüyle katıldı.

POLİSTEN KAÇIŞI SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Pikachu kostümlü eylemci polis müdahalesinin ardından diğer eylemcilerle birlikte kaçarken görüntülendi. O anlar ise sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi. O anlarla ilgili görüntülere çok sayıda yorum da geldi.

O paylaşımlardan bazıları:

