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  4. Sosyal medya paylaşımı hayattan kopardı! Kafede oturan genç kız boynuna isabet eden kurşunla hayatını kaybetti

Sosyal medya paylaşımı hayattan kopardı! Kafede oturan genç kız boynuna isabet eden kurşunla hayatını kaybetti

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
09.03.2025 14:17
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Diyarbakır’da, bir alışveriş merkezinin girişindeki kafede otururken açılan ateşte hayatını kaybeden Merve Nur Yararlık (22), toprağa verildi. Olayda yaralanan S.K. (21) ifadesinde, şüpheli B.A. (25) ile arkadaş olduklarını, gündüz telefonda tartıştıklarını ve akşam bulundukları mekanı sosyal medyada paylaştıktan sonra olayın gerçekleştiğini söyledi.

Sosyal medya paylaşımı hayattan kopardı! Kafede oturan genç kız boynuna isabet eden kurşunla hayatını kaybetti

Şanlıurfa kara yolu üzerindeki bir alışveriş merkezinin girişinde bulunan kafeye dün akşam saatlerinde B.A. tarafından dışarından tabancayla ateş açıldı. Tabancadan çıkan kurşun, kafede oturan Merve Nur Yararlık'ın boynuna isabet etti.

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SABAH SAATLERİNDE CENAZESİ DEFNEDİLDİ

Güvenlik kamerasına yansıyan olayda S.K. de yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan kontrolde Yararlık'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Merve Nur Yararlık'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

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S.K. ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Merve Nur Yararlık'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından sabah saatlerinde Yeniköy Asri Mezarlığı’na defnedildi.

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KAFEDEN FOTOĞRAF PAYLAŞTIKTAN SONRA OLAY GERÇEKLEŞTİ

S.K.’nin hastanedeki tedavisi sürerken, alınan ifadesinde şüpheli B.A. ile arkadaş oldukları, gündüz telefonda tartıştıklarını ve akşam bulundukları kafeden fotoğraf paylaştıktan sonra, olayın gerçekleştiğini söyledi.

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Polis ekiplerinin, otomobille kaçan ve birçok suçtan kaydı bulunan şüphelinin yakalanması için çalışması sürüyor.

(DHA)

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