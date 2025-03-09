Sosyal medya paylaşımı hayattan kopardı! Kafede oturan genç kız boynuna isabet eden kurşunla hayatını kaybetti

Şanlıurfa kara yolu üzerindeki bir alışveriş merkezinin girişinde bulunan kafeye dün akşam saatlerinde B.A. tarafından dışarından tabancayla ateş açıldı. Tabancadan çıkan kurşun, kafede oturan Merve Nur Yararlık'ın boynuna isabet etti.

SABAH SAATLERİNDE CENAZESİ DEFNEDİLDİ

Güvenlik kamerasına yansıyan olayda S.K. de yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan kontrolde Yararlık'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Merve Nur Yararlık'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

S.K. ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Merve Nur Yararlık'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından sabah saatlerinde Yeniköy Asri Mezarlığı’na defnedildi.

KAFEDEN FOTOĞRAF PAYLAŞTIKTAN SONRA OLAY GERÇEKLEŞTİ

S.K.’nin hastanedeki tedavisi sürerken, alınan ifadesinde şüpheli B.A. ile arkadaş oldukları, gündüz telefonda tartıştıklarını ve akşam bulundukları kafeden fotoğraf paylaştıktan sonra, olayın gerçekleştiğini söyledi.

Polis ekiplerinin, otomobille kaçan ve birçok suçtan kaydı bulunan şüphelinin yakalanması için çalışması sürüyor.

(DHA)