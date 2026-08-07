Sosyal medya şirketi Meta'ya dev ceza!

CNN'in haberine göre, eyalet yargıcı, söz konusu kararı, Meta'nın çocukları korumada yetersiz kaldığı ve "kamusal rahatsızlık" yarattığı gerekçesiyle açılan davada verdi.

567 MİLYON DOLAR CEZA

Yargıç, krizdeki sorumluluğu nedeniyle Meta'nın, çocukların ruh sağlığı fonuna 567 milyon dolar ödemesine hükmetti.

13 YAŞ ALTI HESAPLAR SİLİNECEK

Karar kapsamında şirket ayrıca, 13 yaşın altındaki kullanıcıların hesaplarını ve bu hesaplardan toplanan tüm kişisel verileri silmekle yükümlü kılındı.

GENÇLERE YÖNELİK BİLDİRİMLERE SAAT KISITLAMASI

Öte yandan, karara göre, New Mexico'daki genç kullanıcıların hesapları varsayılan olarak "gizli" ayarlanacak. Ayrıca Meta, okul döneminde hafta içi 08.00-15.00 saatleri ile diğer tüm günlerde 22.00-07.00 saatlerinde 18 yaş altı kullanıcılara yönelik anlık bildirimleri kapatmak zorunda kalacak.

Meta ise karara katılmadığını ve temyize gideceğini açıkladı.

Kaynak: AA | Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır